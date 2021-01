“Es un proyecto que rescata lo mejor de Barrio y Corral”: Madero

“Vamos a ganar, no tengo la menor duda”, declaró Gustavo Madero Muñoz, precandidato a la gubernatura en Chihuahua por el Partido Acción Nacional, durante el arranque de su precampaña frente al monumento del fundador de dicho partido, Manuel Gómez Morín.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Durante el evento estuvo acompañado del coordinador general de la precampaña, Fernando Álvarez Monje; de Patricia Terrazas, que ayudará en la coordinación logística de acondicionamientos materiales, y de Mario Mata, coordinador operativo de la estructura panista.

“Es un proyecto incluyente, es un proyecto generoso, respetuoso de la dignidad de las personas, pero con principios fuertes. Es un proyecto que rescata lo mejor de los gobiernos de Pancho Barrio y de Javier Corral, pero vamos por más”, manifestó Madero Muñoz.

Por eso –dijo- empezaron con una acción en los comités municipales para buscar escuchar de los militantes, propuestas, sugerencias, críticas, con tal de mejorar el proyecto político. “La primera propuesta es que queremos un gobierno de panistas para panistas, con principios y doctrina panista, con perfiles panistas, y ese es un compromiso con el que arrancamos”, apuntó.

Adelantó que este gobierno quiere también, en su momento, mejorar la relación con la sociedad, con una mayor participación ciudadana, directa, vinculante, en el diagnóstico, en las propuestas y en la realización de los programas del gobierno, por eso afirmó que es un proyecto que ha venido creciendo y sorprendiendo a la alza.

A lo anterior adjudicó el número de firmas que presentó durante su inscripción a la precandidatura: 3 mil 100 firmas, pero aseguró que pudieron triplicar las que presentó la otra propuesta, esto es, María Eugenia Campos Galván. Esto lo catalogó como un golpe de ánimo “donde se exhibió la fuerza, la organización y la estrategia”.

“Nosotros vamos a lo que vamos: a convencer panistas. No estamos con los espectaculares desperdiciando el dinero, convenciendo a los que no van a votar el próximo 24; estamos trabajando con las estructuras del panismo en todo el estado”, refirió.

Frente al monumento del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, el precandidato hizo el compromiso de defender los principios de la doctrina del PAN, de combatir a fondo la corrupción, “que es una bandera del PAN histórica, y Morena la ha querido arrebatar, pero no nos vamos a dejar”, indicó.

Asimismo, añadió que el gobierno de Javier Corral “se está combatiendo la corrupción, desmantelando las redes, caiga quien caiga, y no con la simulación, no con el ocultamiento, no con la administración de esa bandera para fines político-electorales, y para clausurar obras públicas sin sentido, como el aeropuerto de la Ciudad México, acusándolo de corrupción”, al referirse al actual del gobierno federal.

Aquí en Chihuahua –resaltó-, el gobierno ha ido a fondo para desmantelar la red de corrupción del exgobernador Javier D. J., recordando que ya hay muchos individuos vinculados a proceso, y que este es un ejercicio que ha vencido muchos obstáculos, muchos intereses, muchas traiciones; y sin embargo, no se ha detenido.

Te puede interesar:

Local Van PAN y PRD en alianza por la gubernatura; rechaza IEE alianza PRI-PRD

Local Regidores del PRI piden reordenamiento del Presupuesto de Egresos 2021

Local Prevén aumento de contagios por fiestas decembrinas