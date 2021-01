Es un trabajo poco profesional hay manipulación: Abogado de Maru

El abogado de María Eugenia Campos Galván, Francisco Molina Ruíz, argumentó en la audiencia preliminar, que hasta el día 26 de enero, no han tenido acceso a la carpeta de investigación y que fue el día de ayer, cuando recibieron más de 15 tomos de expedientes sin folios, hojas revueltas y sin ningún tipo de formalidad, por lo que consideró ser un trabajo poco profesional por parte del Ministerio Público.

“Nos pudimos dar cuenta de la manipulación de la información, la diligencia del día de ayer, trajimos las cajas para constatar la forma y modo en que han llevado la investigación, totalmente falaz, sin profesionalismo, porque no saben, cómo autoridades, que los documentos que entregan deben ir foliados, certificados, no es posible que nos entreguen como un vale, 15 tomos de expedientes” refirió

Dijo que las declaraciones están truncas, que la evidencia es de mala fe y que será la misma estrategia que van a transportar el día de la audiencia inicial, por lo cual pidió que se quedará los argumentos como prueba de la forma poco profesional de los ministerios.

Comentó que no solicitan cotejar hoja por hoja, solo solicitan una copia certificada del documento, “si revisa las carpetas no tiene continuidad, no hay la certeza jurídica, no se trata de un reclamo estéril, no entiendo como los medios tienen información de lo que adolecemos”.

Como respuesta el Ministerio Público, refirió que hasta que se haya agotado los momentos que esclarece el Código Nacional de Procedimientos Penales, “es decir que no por el hecho que cuando se cree imputado, puede tener acceso a la carpeta de investigación, mientras no se haya ejercitado un acto de molestia, hasta entonces es cuando podrían tener acceso a la carpeta de investigación.

