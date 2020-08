Es una campaña de desprestigio: Miguel Riggs

Miguel Riggs, diputado federal por el PAN, aclaró que los rumores respecto a deudas que tienen sus empresas, son parte de una campaña de desprestigio en su contra efectuada por el partido Morena, pues les duele los señalamientos duros y con datos reales que hace respecto a las decisiones del ahora gobierno federal. Además señaló al senador Cruz Pérez Cuellar como el principal autor de esta campaña en su contra.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

“Es el que más le da vuelo, es el que más lo achaca y la verdad en esta campaña de desprestigio él pretende seguir vivo en los medios de comunicación, porque como no presenta trabajo, nada mas anda de un partido a otro”, criticó.

Explicó que ni siquiera pertenece a la empresa “Senator” la cual preside su hermano y que en el caso de Afirme se trata de un crédito hipotecario de la que fue su casa, mientras que con Unifin detalló sí existe una diferencia mercantil de monto pequeño que se está resolviendo.

El legislador comentó lo que sucede es que le están “achacando” cosas de más pero dijo que nunca esconderá nada, ni de nadie pues sus cuentas están limpias.

“No me hace absolutamente nada porque yo siempre lo he llevado de forma transparente, pasiva, abierta, sin nada que esconder, ahí se da muestra que yo no recibo ni un solo centavo mal habido a mí que me excaven lo que quieran, cuanto quieran, que mis cuentas son súper claras”, argumentó el legislador panista.





Noroeste Decide CBTa 90 realizar examen presencial en Cuauhtémoc

Deportes Una hermandad triunfadora en Lima Lama

Deportes Yamileth Mercado espera regresar este 2020