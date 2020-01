Es urgente atender el problema de obesidad infantil en Chihuahua: PRI

Con la finalidad de prevenir la obesidad infantil que afecta el desarrollo de los niños chihuahuenses, el diputado Omar Bazán Flores presentó un punto de acuerdo para que la Secretaria de Salud y Secretaría de Educación y Deporte, informen sobre las acciones para implementar programas que eviten la venta de productos de bajo contenido nutricional, en instituciones de educación básica.

Así como las acciones para fomentar hábitos alimenticios adecuados, que incluyan la disminución en el consumo de alimentos o bebidas con bajo contenido nutricional y excesivo contenido graso, sal o azúcares, así como aditivos alimentarios,

La obesidad infantil es un problema que preocupa no solo a chihuahua y sus municipios, sino también a todo México, se ha convertido en un problema de salud pública, señaló el legislador priista.

Los estudios evidencian que el sobre peso y la obesidad se asocian con riesgos de incrementar enfermedades del corazón, arterioesclerosis y diabetes mellitus, aumentando el riesgo en estas edades tempranas, se trata de un problema complejo y multifactorial que se está en una situación de riesgo para la salud.

Uno de los temas de alimentación que más se ha incrementado y ha recrudecido es la obesidad en la niñez, y por medio de las llamadas “calorías vacías”, que provienen principalmente los líquidos que se ingieren con un gran contenido calórico como son: refrescos, jugos, bebidas energéticas, lácteos, y néctares, mismos que se ingieren en cuestión de minutos o se tienen de manera permanentes en los hogares como una opción supuestamente nutricional, no registrando o teniendo conciencia de su contenido y los daños que causa a su organismo; principalmente por alto contenido en carbohidratos (azucares).

En este tema o concepto nutricional que son los carbohidratos (azucares), existe un gran desconocimiento de lo que representan en el contenido energético, se agrava en gran manera al no existir una explicación amplia y adecuada en el etiquetado nutricional de los productos alimenticios, donde el consumidor tenga claro no solo la cantidad diaria recomendada que algunos productos mencionan en forma muy breve y con poca visibilidad, en ese exceso de carbohidratos principalmente azucares, al no existir un gasto calórico suficiente su organismo lo transformara en grasa corporal, por lo que el consumidor desconoce lo que finalmente le aportan, y los estragos que ocasionan los productos que no detallan en su etiquetado el aporte nutricional.

Existe un alto impacto del sobre peso y obesidad en los niños de edad escolar en chihuahua y sus municipios, y se asocia positivamente con el nivel socio económico, la edad de los escolares y la escolaridad de los padres. Así mismo tienen mayor prevalencia de síndrome metabólico.

Te puede interesar: