Escalan mujeres a jefas de plaza del narcotráfico

Mujeres originarias de diversas partes del estado han escalado peldaños al interior de los grupos del crimen organizado, donde incluso dirigen el negocio clandestino de la distribución de droga, armas, robos, entre otros, incluso han recibido su nombramiento interno como jefas de plaza.





Así como sucedió con la captura de Daniela C.L. “la Reina del Sur”, quien era considerada una pieza importante para la estructura criminal de La Línea en la ciudad de Jiménez, existen más mujeres que presuntamente operan las estructuras criminales en el estado de Chihuahua, principalmente en algunas zonas serranas.

Una de las más emblemáticas, identificadas dentro de las estructuras criminales en el estado de Chihuahua por las autoridades del estado, se encuentra a quien identifican como Elva Nidia P. M. “la China”, quien además de ser jefa de plaza en la Sierra, “saltó” a la fama por un corrido que le compusieron en 2014 titulado “En la sierra y la ciudad la China”.

La mujer, quien supera los 40 años de edad, tiene un amplio historial dentro del crimen organizado, pues desde hace más de 20 años que presuntamente se había integrado o relacionado con el Cártel de Sinaloa, en específico con el grupo denominado “Los Salazar”, que opera en Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Durango.

Su nombre viene por su pelo rizado, que fue lo más característico de su persona, la describen como una mujer importante y con porte, además de una figura envidiable que es el centro de atención entre los grupos criminales, pues es de la confianza de los encargados del cártel en Chihuahua y Sonora.

“Ahora el campo es diferente, ahora va para las mujeres, una dama muy valiente, donde llega se respeta lo que diga, en la sierra y la ciudad, yo soy la China, quién dijo que las mujeres no podían. Lo que tiene ella sola se lo ha ganado, es mujeres de las pocas que se han logrado, del señor de Navojoa trae respaldo...”, reza el corrido compuesto por Javier Rosas.

Según los datos de inteligencia y diagrama de redes de vínculos que ha concentrado la Fiscalía General del Estado por varios años, ubican a “la China” en el segundo escalón de este organigrama, bajo la instrucción de José Crispín S. Z. “el Tío” o “el Señor”, quien es considerado el líder máximo de esta organización criminal en Chihuahua.

La familia Salazar cuenta con por lo menos 12 integrantes que radican principalmente en Chínipas y Navojoa, sin embargo el fundador Adán S.Z. “Don Adán” y su sucesor e hijo Jesús Alfredo S.R. “el Justiciero” o “el Muñeco” fueron capturados en distintos hechos, mientras que un tercer lugarteniente Adán S.R. “el Indio” fue asesinado en 2016, por lo que José Crispín se quedó con el control de toda la estructura.

Es en esa misma estructura de Crispín se encuentra Elva Nidia “la China” como la operadora principal de Témoris y Chínipas, quien junto con seis capos controlan la estructura de la Gente Nueva Salazar en los municipios de Creel, Chínipas, Urique, Témoris, Batopilas, Samachique, así como parte de Ignacio Zaragoza y Madera.

En 2005 Elva Nidia y su hermana Johanna P. M. tuvieron su primera aparición en los medios de comunicación, donde habrían declarado que habían sido víctimas de grupos criminales, ya que supuestamente las habían secuestrado y llevado en avionetas a la sierra, lo cual quedó en una falsedad de declaraciones, ya que además hablaron del secuestro y muerte del periodista Carlos Padilla.

El hermano de “la China”, Jesús Manuel P. M. “el Macario”, fue el que inició en los grupos criminales de Sonora, pero fue capturado en Agua Prieta junto a José Jesús G. R. “el Mello” en 2011, mismos que eran personas de confianza de Alfredo S. R. “el Justiciero”, según quedó asentado en varios de los corridos que les compusieron a la familia Salazar.

Los Palma, como los conocen a ella y su hermano, son personas allegadas a la familia Salazar, a tal grado que “el Macario” se convirtió en un personaje cercano para “Don Adán”, quien a su vez le dio el visto bueno para que ingresaran sus hermanas a esta organización criminal que mantiene presencia en gran parte del estado.

Pese a ser una familia originaria de los Álamos, Sonora, migraron a Chihuahua al municipio de Chínipas, donde se fueron integrando a la estructura de “Don Adán”, quien posteriormente fue sustituido por Alfredo, quien le brindó la confianza de ser una jefa de plaza en algunas zonas de Chihuahua, según los antecedentes criminales que concentra la Fiscalía General del Estado.

En el estado de Chihuahua, Elva Nidia cuenta con cinco operadores principales, quienes son conocidos como Rubén M. C., Coldoveo S.S. “el Bello”, Arturo A. C., Saúl R. A. “el Rochin” y Johanna P. M., todos están bajo su instrucción, y se dice que no existe movimiento que no pase por su aprobación en esa zona.

Su presencia la detectan en algunos puntos de Témoris, Chínipas, Guazapares, Mina Monterde, Bahuichivo y otros puntos aledaños, según las últimas declaraciones que han emitido los informes, testigos y demás datos de prueba que se han tomado en las audiencias contra Juan Carlos M. O. “el Larry”, culpable de haber asesinado a la periodista Miroslava Breach.

Además de las disputas criminales, el trasiego de droga y otros negocios ilegales de la organización de Los Salazar, también han sido considerados los “mata MP” por asesinar a agentes ministeriales, así como abogados y periodistas, según el seguimiento de distintas carpetas de investigación.





