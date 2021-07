Escasea medicamento para cáncer en el Hospital Infantil

Familiares de niños con distintos tipos de cáncer informaron que al menos son tres los medicamentos que escasean constantemente en el Hospital Infantil de Especialidades, y éstos son ciclofosfamida, matrotexate y vincristina, cuyo costo varía entre los mil y los 1,300 pesos.

La ciclofosfamida es un medicamento para tratar algunos tipo de linfomas y leucemia linfoblástica y su precio varía entre los 1,000 y los 1,300 pesos por cada uno, con dos ampolletas.

En el caso del matrotexate, es un compuesto utilizado para retardar el crecimiento de células cancerosas y tiene un costo de 1,160 pesos por caja.

La cincristina es un medicamento que se utiliza en combinación con otras sustancias para tratar ciertos tipos de leucemia y el costo para dos aplicaciones por semana, que es lo indicado en niños, asciende a 960 pesos.

Este medio buscó la versión de la Secretaría de Salud, sin que hasta el cierre de edición hubiera respuesta,

En lo que respecta al IMSS, se ha dado la cobertura de atención y medicamento a los niños con cáncer, y los papás de los pacientes mantienen contacto con los especialistas para la atención.

El señor Benjamín se encontraba ayer al exterior del Hospital Infantil, pues en este lugar atienden a su hija Keily, de cinco años, por un tumor de Willm, un tipo de cáncer de riñón poco frecuente.

Desde hace tiempo Benjamín y su esposa se quedan en el albergue aledaño al Hospital Infantil, pues los gastos se vuelven muy pesados, sobre todo cuando el hospital no cuenta con el medicamento para la pequeña Keily, quien requiere varios fármacos cuyo costo asciende a cerca de 12 mil pesos mensuales.

Keily es originaria de Valle de Zaragoza y junto con su familia arribó a la capital para atenderse tras ser diagnosticada con un tumor de Wilm.

Por su parte, Rocío Varela, madre de Tania, una niña con leucemia linfoblástica oriunda de Parral, señaló que se les proporciona el medicamento a cuentagotas y en muchos casos ellos deben pagarlos, pues los pequeños no pueden suspender su tratamiento.

Debido a que en este hospital se atiende a niños de distintas partes del estado, el acudir a consulta representa un gasto extraordinario para sus familias, pues al menos una persona debe acompañarlos ya sea en su consulta, monitoreo y durante varios días en la aplicación de tratamiento.

Tanto para la familia de Tania como la de Keily y decenas de niños que se atienden en este lugar, el gasto va más allá de las quimioterapias que muchas veces no solventa el hospital, pues deben obtener recursos para trasladarse a la ciudad, lo que por higiene y el cuidado que deben tener por el cuidado de los niños, debe ser en automóvil particular. A eso se agregan los gastos de comida, y extras como exámenes que deben ser practicados y que en ocasiones no se hacen a través del HIES.

También está el caso de Luna, una niña a quien le detectaron un quiste cerebral, y pese a que en la última semana se le suministró medicamento de quimioterapia para 14 días, su familia ha tenido que pagar estudios y otros medicamentos con un precio sumamente elevado.

La mamá de la pequeña Luna, Kenia Bonilla, explicó que desde el pasado mes de marzo comenzaron los gastos para su hija, y ejemplo de esto fue una resonancia magnética que se le hizo a la pequeña, cuyo costo fue de 6 mil 500 pesos.

Además, la madre de Luna explicó que el medicamento que se les surtió esta última ocasión (somatropina de 1.1 ml) tarda en llegar, y siempre se les advierte que no se les podrá dar por parte del Hospital Infantil, pues hay muchos niños internados.

En este caso, señaló la madre de Luna, ella y demás familiares se han organizado para llevar a cabo actividades como venta de comida, rifas y algunos boteos, pues los gastos son insostenibles, como para un gran número de niños.