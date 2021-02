Espera SS nueva remesa de vacunas contra Covid-19

La subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila, informó que se espera un nuevo lote de vacunas contra el Covid-19 en el transcurso del día.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Añadió que en esta ocasión, serán utilizadas para una segunda aplicación de dosis a personal de salud, pero también se inmunizará a quienes no alcanzaron a entrar en el primer grupo.

Añadió que también se tendrán más vacunas para adultos mayores de 60 años, sin embargo dijo que aún se desconoce a qué puntos del estado se estarán llevando.

La doctora Ávila, recortó a la población que es importante no trasladarse a municipios que no sean en los que se reside, pues esto entorpece la organización de las brigadas, pero además, las vacunas no se aplican si la persona no está dentro de la lista elaborada por la Secretaría del Bienestar.

Wendy Ávila, recordó a la población la importancia de seguir las instrucciones y medidas preventivas, pues la pandemia del Covid-19 sigue activa.

Dijo que independientemente del color del semáforo epidemiológico, las medidas sanitarias forman parte de un estilo de vida nuevo.

Te puede interesar: