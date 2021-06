Esperan partidos las plurinominales para el Congreso del Estado

Tras concluir el conteo de los cómputos de la elección a diputados locales, los resultados arrojaron que el PAN obtuvo 12 diputaciones, Morena 8 y el PRI 2, sin embargo quedan 11 espacios plurinominales que se repartirán de acuerdo a la representación proporcional y lo que definirá la forma en la que estará integrado el Congreso del Estado.

La dirigente estatal del PAN, Rocío Reza, mencionó que tras pérdida de registro de varios partidos, tienen contemplado acceder a tres espacios plurinominales, sin embargo reiteró que estarán a la espera de lo que determine el Instituto Estatal Electoral.

Agregó que el planteamiento que existe mediante la alianza Va Por México, que integran PAN, PRI y PRD, irá enfocado a construir por Chihuahua y por el país, aprovechando la agenda que los partidos involucrados tienen, por lo que mencionó que hay una gran oportunidad para traer beneficios para los chihuahuenses.

Por su parte el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, comentó que esperan obtener entre 4 y 5 diputaciones por representación proporcional, considerando que sólo 4 partidos alcanzaron la votación para conservar su registro.

“Yo creo que con la conformación del Congreso del Estado habrá más oportunidades de avance y de argumentación en los temas legislativos, pues señaló que habrá gente con mayor visión de lo que es el congreso a diferencia de lo que hubo en 2016 y 2018”.

En este sentido el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Domínguez, informó que según el número en los resultados electorales, les tocarán tres diputados plurinominales, más los dos espacios que ganaron por tierra, tendrán cinco representantes en el congreso local.

“Estaremos esperando la determinación del órgano electoral, que tiene que resolver esta dinámica cuando concluyan las impugnaciones y esperaremos lo que el IEE determina en relación a las acciones afirmativas en cuanto al género, sobre todo porque es la primera vez que se aplica el tema paritario para el Congreso del Estado”, comentó el priista.

Sobre este mismo tema Francisco Sánchez Villegas, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, señaló que será el órgano electoral el que determinará el reparto de las 11 diputaciones de representación proporcional, destacando que ellos consideran con base en los números, MC alcanza el umbral del 10 por ciento y podrá entrar a la tercera ronda de asignación, por lo que tendrán tres espacios plurinominales en el congreso local.

Añadió que todo esto depende de que se respeten los márgenes de sobrerrepresentación y subrepresentación determinados por las autoridades electorales; sobre esto dijo que el PAN cerraría con 14 diputados, Morena, PT y Panal, con 11 diputados, el PRI con 5 y Movimiento Ciudadano con 3, lo que permitiría tener un congreso con representación principal de cuatro fuerzas políticas.

El analista político Leonel Reyes expresó que Acción Nacional cuenta con un número muy importante, aunado a eso la situación que se dio con el PRI que en algunos aspectos apoyó al blanquiazul, no tendrán en conjunto ninguna dificultad para sacar adelante los temas.

“Yo creo que en esta legislación podemos hablar de un bipartidismo, lo que es el PRIAN y Morena, quienes tendrán que ponerse de acuerdo para llegar a acuerdos, lo que seguramente no les costará mucho, pues en el caso de la mayoría calificada no se requiere tanto, porque aquí no se realizan reformas importantes constitucionales”, subrayó el analista.