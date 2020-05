"Está en juego la salud de los chihuahuenses, y con eso no vamos a jugar": César Jauregui

“No vamos a permitir el desarrollo de actividades comerciales no esenciales, porque está en juego la salud de los chihuahuenses, y con eso no vamos a jugar. Chihuahua, muchas gracias por tu compresión y vamos a seguir adelante”, afirmó el Secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, ante el cierre de actividad comercial no esencial en la Calle Cuarta, de la zona Centro.

Jáuregui Moreno, informó que el cierre a negocios en la Calle Cuarta, en el Centro de la Ciudad, se realizó en cumplimiento de los decretos por parte del gobierno federal y del gobierno estatal en materia de contingencia.

“Desde días anteriores se les avisó y notificó a los vendedores de esa zona, la importancia de que en estos días se tuviera que cerrar a las actividades comerciales –hablamos de los negocios no esenciales-; esto es para cuidar, y salvaguardar la salud de todos los chihuahuenses, incluidos los propios comerciantes”, señaló.

El Secretario del Ayuntamiento, mencionó que el ejercicio de comercio en la vía pública, evidentemente es de mayor riesgo, que cualquier otro tipo de comercio.; y en ese sentido, la administración municipal ha privilegiado, antes que cualquier otra cosa, la salud de a quienes se debe, que son las personas a quienes gobierna.

“Estamos cumplimentando instrucciones muy claras del gobierno federal y del estado, en el cierre de negocios que no resulten indispensables; más, ahorita que nos encontramos en el pico de la crisis sanitaria que vive el país. Sabemos que estas medidas pueden afectar la economía de algunas personas, pero más importante es la salud, la seguridad y la salvaguarda de las personas a quienes se gobierna”.

Refirió que la alcaldesa, María Eugenia Campos Galván ha sido lo suficientemente clara en el sentido de que va a privilegiar por encima de cualquier otra situación, la salud de las familias de los chihuahuenses.





