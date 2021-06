Establece IEE protocolo sanitario para la jornada electoral

El próximo 6 de junio el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, implementará una estrategia de control sanitario indispensable y fundamental para contener la diseminación del Covid-19, el protocolo está contemplado para todas las áreas del instituto, asambleas municipales, asambleas distritales y Centro de Convenciones, este último espacio por ser la sede de la sesión permanente del Consejos Estatal del IEE.

Mediante un comunicado se informó que todas las personas que ingresen a las instalaciones electorales, deberán acatar el protocolo y se prohibirá el acceso a quien se niegue a ello o presente sintomatología respiratoria o fiebre.

Se establecerá un filtro sanitario en la entrada de las oficinas centrales, de las 67 asambleas municipales y las que correspondan a las asambleas distritales, así como del Centro de Convenciones, en el que personal médico y personal capacitado para tales efectos, valorará los signos de enfermedades respiratorias y temperatura corporal, así como también realizará el procedimiento de acceso de conformidad con lo siguiente:

Se colocará un tapete desinfectante o alternativas similares con hipoclorito de sodio con concentraciones de al menos el 0. Por ciento; se verificará de manera visual si cuenta con tos o escurrimiento nasal; se medirá el nivel de oxigenación, misma que no deberá ser menor a 90; se tomará la temperatura corporal, la cual no deberá exceder los 37.4 grados; en caso de no presentar sintomatología respiratoria o fiebre, se dará el acceso para lavarse las manos, mínimo por 30 segundos; si no se cuenta con un baño cercano, se proporcionará gel a base alcohol.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, posteriormente se proporcionará gel a base de alcohol al 70 por ciento para desinfectar las manos; una vez verificados los puntos anteriores, las personas deberán retirar su cubrebocas y colocarse el nuevo que se le proporcionará; en caso de ser desechable tendrá que colocarlo en el depósito previsto para ello; al exterior del filtro sanitario se colocarán marcas en el piso para garantizar la distancia de 2 metros entre las personas que hagan fila para el ingreso; todas las personas, sin excepción alguna, deberán pasar por el filtro sanitario y contar con la aprobación del personal médico o capacitado para ello, para el ingreso a las instalaciones.

El acceso a las sedes destinadas para la Jornada Electoral será restringido, limitándose únicamente a la participación de las personas acreditadas y que correspondan al turno de trabajo en el que participarán; así como a aquellas que ingresen para suplir a alguna representación ausente, observadores y observadoras, invitadas e invitados especiales y aquellas que el aforo permita, según la semaforización.