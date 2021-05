Estamos definiendo las peticiones a solicitar: Monitor Karewa

La presidenta de Monitor Karewa Angélica Santana Fierro, declaró que se encuentra realizando diversas reuniones con integrantes de otras asociaciones civiles, mismas que estarán armando un documento próximo a entregar a los candidatos a gobernadores y ayuntamientos de Ciudad Juárez y Chihuahua, en donde estarán analizando los compromisos por parte de los contendientes.

“Todavía no se hace oficial, estamos analizando que asociaciones se están integrando para presentar la iniciativa en conjunto, por ello aun no me puedo adelantar a los que estamos organizando, pero lo interesante aquí es que somos muchas organizaciones las que vamos a buscar que los candidatos se comprometan en temas sensibles para la ciudadanía” expresó Santana Fierro.

Añadió que será en la próxima semana cuando presenten este documento ante los candidatos mencionados, ya que dentro de este se estará solicitando el compromiso en temas de transparencia, rendición de cuentas y que se busque la disminución de las adjudicaciones directas.

Indicó que aún se encuentran definiendo la fecha en la que será entregado, puesto que por parte de las estructuras que se están integrando, aún están en el proceso de definición del contenido, ya que hasta el momento se han sumado cerca de 15 organizaciones al proyecto.

Finalizó que cada una de las organizaciones se encuentra manejando diferentes temas que maneja cada una de ellas en varios rubros para incluir las principales peticiones de éstas, como los ya mencionados, para que los candidatos se comprometan a cumplir.

