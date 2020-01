Estos son los 10 nombres más extraños registrados en Chihuahua

Bryan de Jesús, Xicoténcatl Jaziel, Juana Madonna y Sharlotte Guadalupe son algunos de los nombres compuestos más peculiares con los que fueron registrados niños chihuahuenses en 2019, en el Registro Civil de Chihuahua.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

En una consulta hecha tanto en el Registro Civil como en el Registro Nacional de Población, se puede constatar que los apelativos compuestos han vuelto a marcar tendencia, sin embargo, algunos padres de familia han decantado por combinaciones bastante sui géneris.

Si bien, José Luis o María Guadalupe son nombres que permanecen en el gusto de los chihuahuenses, existen otros como Neftalí Chayanne o Zigor Archivaldo, que por su singularidad sólo pertenecen a una persona, al menos en la ciudad.

En el caso de las mujeres, algunos compuestos únicos son Barbie Karla y Beyoncé Shakira, aunque por ejemplo, el solo nombre Shakira se puso de moda en la última década, por lo que alrededor de 120 niñas en el estado fueron registradas anualmente en honor a la cantante boricua que lleva dicho nombre.

La tendencia de los nombres sin duda ha estado marcada por modas de cantantes y personajes de melodramas, tal es el caso de Juan Gabriel, Luis Miguel, José José, y recientemente Luis Rey, haciendo alusión al llamado “villano favorito” de los últimos tiempos, Luisito Rey, padre de Luis Miguel, quien se puso en tendencia en la bioserie "Luis Miguel".

También están aquellos que se deciden por la afición a deportistas, como Lionel (Messi) o Ronaldo, ambos futbolistas.

A pesar de la imaginación de los chihuahuenses, en el estado no existen casos extremos como en Sonora, donde algunos niños fueron registrados con el nombre “Aceituno”, “Gordina” o “Rambo”, razón por la que a partir de esto, el Gobierno de dicho estado emitió una lista de nombres prohibidos, aunque en Chihuahua no se registran estos nombres, existen otros que resultan no sólo llamativos, sino incluso difíciles de pronunciar u olvidar.

GUADALUPE Y MANUEL LOS MÁS SOLICITADOS

El Registro Nacional de Población cuenta con los nombres más comunes de cada estado entre 1900 y 2017, y en Chihuahua, Manuel y Guadalupe fueron los más solicitados en dicho periodo.

Además, nombres como María, José, Francisco, Juan, Luis, Daniela o Luz han permanecido pese al furor por nombres extranjeros o algunos poco comunes, toda vez que éstos van cambiando conforme a cada época.

María Fernanda, Dulce María, Luis Ángel y Santiago, son los nombres compuestos más comunes con los que los chihuahuenses registraron a sus hijos de 2016 a 2019, de acuerdo con datos del Registro Civil de la ciudad.

Tan sólo el año pasado, se registraron 59 mil 254 nacimientos en el estado, y de acuerdo con el registro de nombres, gran parte de los chihuahuenses optaron por nombres compuestos tradicionales.

En el caso de los nombres para mujeres, se utilizaron María Fernanda, María Guadalupe y Dulce María, Frida Sofía y María José, como los más comunes.

En el caso de los nombres compuestos para varones, Miguel Ángel, Luis Ángel y José Carlos fueron los más comunes, y seguido de éste el nombre de Ángel Gabriel y Carlos Mario.

Además se encuentran los nombres solos, que para las mujeres fueron Ximena, Camila, Valeria, Fernanda y Sofía.

En el caso de los hombres, fueron: Santiago, Sebastián, Diego, Fernando y Pablo.

HERNÁNDEZ, EL APELLIDO MÁS COMÚN

De acuerdo con el Registro Nacional de Población, los apellidos más comunes entre los chihuahuenses son: Hernández, González, García, Rodríguez y Ramírez, en ese orden, encontrándose presentes en apellido materno, paterno, y en algunos casos en ambos.

De dicha lista, el que más se repite en el estado es “Hernández”, pues lo llevan 140 mil 592 chihuahuenses; a éste le sigue “González” con 131 mil 259 y García, con 61 mil 860 registros.

Los apellidos más comunes en han permanecido a lo largo de la historia de Chihuahua y la lista es encabezada por los Hernández, apellido presente en 140 mil 592 chihuahuenses, según el Registro Nacional de Población.

En concreto, 69 mil 026 personas (20.3 de cada 1,000 habitantes) lo tienen como apellido paterno, y 71 mil 566 personas (21 de cada 1,000 habitantes) como apellido materno).

El apellido González es bastante habitual en Chihuahua, y ocupa el segundo lugar.

Lo llevan 64 mil 504 personas (18.9 de cada 1,000 habitantes) como apellido paterno, y 66 mil 755 personas (19.6 de cada 1,000 habitantes) lo tienen como apellido materno).

En tercer lugar se encuentra “García”, y en Chihuahua 61 mil 860 personas (18.2 de cada 1,000 habitantes) lo tienen como apellido paterno, y 63 mil 770 personas (18.7 de cada 1,000 habitantes) lo tienen como apellido materno.

El cuarto apellido más común es Rodríguez, y en el estado, 60 mil 497 personas (17.8 de cada 1,000 habitantes) lo tienen como apellido paterno, y 62 mil 693 personas (18.4 de cada 1,000 habitantes) lo tienen como apellido materno.

En total, 123,190 personas de Chihuahua (36.2 de cada 1,000 habitantes) tienen Rodríguez en alguno de sus dos apellidos.

Por último, el apellido Martínez es bastante habitual en el estado de Chihuahua, pues 52 mil 291 personas (15.4 de cada 1,000 habitantes) lo tienen como apellido paterno, y 52 mil 923 personas (15.5 de cada 1,000 habitantes) lo tienen como apellido materno.

En total, 105 mil 214 personas de Chihuahua (30.9 de cada 1,000 habitantes) tienen Martínez en alguno de sus dos apellidos.