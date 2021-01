Estoy analizando la invitación por la alcaldía de Juárez: Carrera

Benjamín Carrera Chávez, diputado local de Morena, comentó que la integración de otros personajes políticos a Morena que deseen sumar sus esfuerzos a este partido, a la cuarta transformación y cumplan con los estatutos del partido para poder abanderar al partido será decisión del CEN de Morena quien decida si participan o no en los próximos comicios.

“Quien desee o desea sumar sus esfuerzos a la cuarta transformación y cumple con lo que marca nuestros estatutos, esa es una situación que debe definir, decidir el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, yo como diputado no formo parte de la dirigencia y tendrá que decidir si estas personas o no cumplen con el requisito”.

Informó que por el momento las afiliaciones al partido se encuentran suspendidas, por lo que pueden participar como candidatos externos, esto en el caso de las recientes integraciones al partido como la de Mónica Borruel, quien buscara una candidatura a diputación local por medio de este.

Agregó que por su parte se encuentra analizando la invitación que le han hecho por parte de los integrantes del partido a contender por la alcaldía por Ciudad Juárez, quien hasta el momento se encuentra analizado detalladamente esta invitación por lo que no descarta contender por esta.

“Hemos estado entablando platicas con compañeros de nuestro partido y han visto con buena posibilidad y buenos ojos la posibilidad que un compañero de Morena encabece esta posibilidad y me han invitado a participar, yo les he comentado que desde luego lo he estado contemplando seria para mí un gran honor poder dirigir la administración municipal”.

Señaló que se encuentra a la espera de que sea lanzada la convocatoria formal por parte del partido a más tardar en dos semanas, para poder realizar el análisis completo tomar la decisión responsable de si contiende o no por la candidatura a la alcaldía por ciudad Juárez, ya que las problemáticas que presenta el municipio son bastante grandes, en su opinión.

Añadió que su principal motivación es llevar no solo a Ciudad Juárez, sino a todo el estado la cuarta transformación y si lo puede realizar desde la contienda por la alcaldía de Juárez, está dispuesto a realizarlo, ya que su registro para la precandidatura depende de las bases de la convocatoria.

