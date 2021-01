Estoy en paz y con la conciencia tranquila: Maru Campos

Luego de que fueran evidenciados pagos con certificación notarial, a nombre de la alcaldesa con licencia, María Eugenia Campos dijo que se encuentra en paz y con la conciencia tranquila, pero calificó como rencores las divergencias al interior del partido, que le han ayudado a obtener más fuerza en su aspiración por la gubernatura.

“Los panistas son inteligentes, saben que es una persecución política, saben que he puesto elementos en la mesa para aclarar que es una persecución. Ellos no han puesto más que dichos, ahora casualmente salen recibos en un medio impreso justamente, es algo muy grave porque violan jurídicamente el debido proceso, afectando la presunción de inocencia, parece que estamos viviendo lo que vivió el PRI hace 40 años, ahora lo vivimos al interior del PAN”, dijo Maru Campos.

Durante su gira por la ciudad de Jiménez, donde tuvo la oportunidad de hablar con la militancia de Acción Nacional, para exponer sus resultados y carrera política, dijo que la elección del domingo es para contar con gobiernos eficientes y capaces, para “evitar el dolor evitable a los ciudadanos”, con recursos y con apego.

A los panistas les puso a consideración sus proyectos, sus cartas y credenciales, para conocer del trabajo que realizó en la capital, resultados y logros que parecieran que no se podrían alcanzar, pero que logramos con voluntad y con mucho esfuerzo durante sus años al frente del ayuntamiento de Chihuahua.

Maru Campos dijo que quiere plasmar los resultados en el resto del estado, así como ofrecer una carrera política de competitividad electoral, “queremos plasmar los resultados en el resto del estado, carrera política en la última elección en 2018 tuvimos el honor de ganar a Morena con un 2 a 1, con 50 mil votos más que la primera vez, decirle a los panistas que aquí tienen una carta con competitividad electoral, con resultados y logros.

“Sigo trabajando, sigo fuerte, estoy en paz, tranquila, simple y sencillamente no tengo nada que temer, tengo la conciencia tranquila, sé lo que he hecho bien y lo que he hecho mal y de lo que he hecho mal no tiene nada que ver en temas de corrupción o enriquecimiento; bueno, sigo caminando hacia adelante, lamento que del otro lado del equipo tengan que hablar de esos temas, en lugar de hablar de resultados, logros en sus gobiernos, legislaturas, pero yo pongo la parte positiva”, indicó.

Lamentó que se vean los rencores, las divergencias al interior del partido y no se vean las verdaderas causa y el motivo, que es ganar al “tsunami” de la 4T que pasó por México en 2018, y que no estén orientados en el bien supremo, que es la causa mayor.

Dijo que se mantiene luchando por la justicia, la dignidad y la libertad, toda vez que informó que existe violencia, injusticia, afectaciones, hipocresía a lo largo del proceso, pero desconoció si esto se originó a raíz de que fuera mujer que aspira a una candidatura.

Maru Campos recordó varios de sus cargos que ha encabezado a lo largo de su carrera política, desde la delegación de Liconsa, su paso como diputada federal, posteriormente diputada local y su llegada como la primera alcaldesa de Chihuahua, donde además obtuvo la primera reelección con la mayoría de la votación en 2018.