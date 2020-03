Estuvo en Italia joven de 29 años, primer caso en Ciudad Juárez

Se confirma primer caso de Covid-19 en Ciudad Juárez, hasta el momento en el estado se registran 8 casos descartados y 3 casos sospechosos, los cuales se encuentran bajo análisis.

El caso corresponde a un joven masculino, de 29 años de edad, originario de Casas Grandes, pero residente de Ciudad Juárez. El hombre viajó a Europa, estuvo en Italia, al retornar presentó los síntomas y al analizar su muestra dio positivo a Covid-19, detalló el doctor Jesús Enrique Grajeda Herrera, secretario de Salud.

Se dijo que el lunes por la tarde se informó del positivo, y se esperó a corroborar la situación.

La ruta de viaje incluyó la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos y Juárez, desde su arribo el 12 de marzo ha permanecido en su domicilio y su estado se reporta con evolución estable, informó el doctor Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

El doctor reiteró que no se cuenta con tratamiento específico, sino que se atiende la sintomatología.

Se reiteró que Chihuahua cuenta con alrededor de 4 mil camas en nosocomios públicos y privados para atender a los infectados que requieran hospitalización, se trata de camas de aislamiento, “si por alguna razón viéramos que esto se incrementa hay estrategias con hospitales para atender la demanda”, aseguró Barrios Gallegos.

ACATEMOS MEDIDAS PREVENTIVAS

Al registrar el primer caso de Covid-19, Chihuahua entró al escenario 1 de los tres que se plantean en la pandemia, el cual es la importación viral, por lo que se hizo un exhorto a la población para que acate las medidas preventivas y sobre todo el aislamiento voluntario.

El secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda Herrera, enfatizó que la situación cambia ahora, pero espera que el ambiente se mantenga tranquilo y que a la ciudadanía no le gane la ansiedad y el pánico. “Si no tiene necesidad de salir de su casa no salga, sino tiene necesidad imperiosa de salir fuera no lo haga, los mismos centros comerciales están recomendando que sólo una persona vaya a comprar lo necesario a fin de no acumular tantas personas en un solo lugar”.

La doctora Mirna Florencia Beltrán Arzaga, directora de Prevención y Control de Enfermedades, indicó que la Secretaría de Salud federal ha decidió adelantar algunas acciones del escenario 2 debido a la cantidad de casos que se registran en el país.

En Chihuahua, a partir del 23 de marzo se suspenderán las actividades no esenciales y los eventos masivos quedarán cancelados o pospuestos hasta nuevo aviso.

Insistió en que no se debe de bajar la guardia en las medidas preventivas como es el lavado de manos de manera frecuente, evitar saludar de beso y mano, mantener limpios los hogares y lugares de trabajo, en las escuelas limpios pupitres y escritorios. “Estas medidas nos van a ayudar a que la magnitud de la propagación de este virus no sea tan grave, sino que tengamos una curva que nos permita que el sistema de salud no se vea rebasado”.

Se informó que para cualquier duda y orientación la ciudadanía debe llamar al 911. Incluso el material preventivo se va a traducir a las diversas lenguas originarias a fin de abarcar al mayor número de población.

La doctora indicó que cada jurisdicción sanitaria en el estado se está haciendo cargo de atender a los diferentes grupos poblacionales.

Además ya se está en pláticas con los Permisionarios Unidos a fin de que puedan tomar medidas preventivas y desinfección a fin de proteger a la población usuaria del transporte público. También se les dotará de material informativo.

EDUCACIÓN Y FILTROS SANITARIOS

El secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, dijo que los planes seguirán, los estudiantes asistirán hasta el 20 de abril a los centros escolares a fin de permitirles a los padres y madres de familia montar una estrategia para la atención de sus hijas e hijos en el hogar.

“Hemos considerado mantener clases para que los hogares se preparen para el aislamiento social voluntario”, dijo el funcionario.

Agregó que en caso de que en algún plantel surgiera un caso positivo y esté avalado por la autoridad sanitaria el centro escolar quedaría cerrado.

Sólo en los centros de educación especial se suspenderán actividades a partir de hoy.

Anunció que se van a estar tomando medidas de manera particular en algunos servicios, ya que la prioridad es la salud y la educación pasa a segundo término.

El primer filtro denominado de Corresponsabilidad de los Hogares, consiste en que las madres y padres de familia firman y entregan un recado escolar donde se establece que él o la menor no presenta síntomas como son fiebre, tos, cuerpo cortado, dolor de cabeza, entre otros.

El segundo filtro se aplica en la entrada de la escuela para verificar que la salud de quienes ingresan al plantel no manifiesta algún síntoma de enfermedad; de igual manera se realiza el lavado de manos y la aplicación de gel antibacterial.

El tercer filtro se efectúa al interior de los salones de clases, donde las y los profesores detectarán durante la jornada escolar si las y los estudiantes presentan algún síntoma de Covid-19 y en caso de haberlo, junto con los padres de familia harán del conocimiento a las autoridades de salud.

A la entrada de las escuelas empezó a operar el recado escolar donde los padres y madres de familia deben firmarlo. En algunas escuelas solicitaron el nombre del alumno, grado, fecha, preguntaron si tenía tos, tos seca, fiebre, entre otros síntomas. Además al llegar les tomaron la temperatura y les dieron gel antibacterial.

Cabe mencionar que además se les pidió a los padres que antes de salir del hogar les lavaran las manos a los pequeños.

El secretario señaló que el día que regresen en abril se contará con gel en cada filtro escolar.

EN CASO DE SÍNTOMAS

En las terminales aéreas, a través de las brigadas, revisan y realizan el primer tamizaje, si presenta síntomas y si amerita hospitalización. En caso de no ser necesario se le envía a su domicilio y se le toma la muestra para analizar.

La muestra se toma de nasofaringe o laringofaringe debido a que la primera réplica del virus se registra en la parte posterior de las vías respiratorias y es la mejor manera de tomar las células.

En caso de estar en domicilio pueden hablar al 911, señaló el doctor Gumaro Barrios, hasta el momento la situación que vive Chihuahua permite que ésta sea la dinámica.

Las muestras una vez que se toman se envían al laboratorio estatal, las muestras que son captadas por el IMSS se envían a la Ciudad de México.





