EU no dará asilo político a mexicanos con el Protocolo de Protección al Migrante

El Paso, Texas.- Ningún mexicano será recibido en el reciente período reabierto para migrantes que entraron en el proceso de Protocolo de Protección al Migrante denominado (MPP), en donde fueron obligados a permanecer en México en su solicitud de asilo en espera de una resolución a su caso, así lo dio a conocer el abogado especialista en migración y de mexicanos en el exilio, Carlos Spector.

El especialista dijo que los mexicanos siguen discriminados por parte de las autoridades estadounidenses, puesto que son investigados en los puentes y en muchas ocasiones hasta arrestados, ya que ningún mexicano podrá aspirar a este proceso recién reabierto de Protocolo de Protección al Migrante.

Esto no es para mexicanos, esto no hace nada para el mexicano el que sufre es el mexicano, él todavía es sujeto a discriminación, está sujeto a ser investigado, cuestionado en los puentes y por la migra y en muchos de los casos detenidos, así que no sabemos que van a hacer con la gente mexicana Señaló Carlos Spector

El abogado para mexicanos en el exilio dijo con relación a los mexicanos, que el abuso y el rechazo a los que son sometidos va a seguir igual, no cambiara nada, ya que uno de los requisitos para estar en el MPP era que cruzaran un tercer país, por eso llegaron a México y solicitaron asilo a México para poder calificar en el proceso de asilo.

El 19 de febrero, el Departamento de Estado (DHS) procesó a aproximadamente 25 personas a través del Puerto de Entrada de San Ysidro California, que fueron registradas a través de organizaciones internacionales y se determinó que tenían casos de MPP pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, estas personas completaron todos los exámenes y pruebas necesarias para Covid-19 antes de ser transportadas al puerto de entrada de San Ysidro.

Además de San Ysidro, el DHS planeó comenzar a procesar a las personas la última semana de febrero, desde los sitios de preparación que prestan servicios en el Puente Internacional Gateway en Brownsville, Texas y el Puerto de Entrada Paso del Norte de El Paso, Texas.

El viernes 26 de febrero cruzaron las primeras 25 personas a través del puerto de entrada de Paso del Norte, los refugiados fueron registrados con anticipación por organizaciones internacionales, después de verificar su elegibilidad mediante la solicitud de CBPone y dar negativo en la prueba de Covid-19, aproximadamente 25 personas fueron transportadas por organizaciones internacionales a la frontera entre Estados Unidos (EUA) y México para su procesamiento a través del puerto de entrada de Paso del Norte.

La idea principal de este programa es que se restaure la confianza y competencia al proceso de asilo, sin embargo, este programa no entra los mexicanos, solo los centroamericanos y sudamericanos que cruzaron a México, como un tercer país para lograr la petición de asilo, detalló Spector.

Aunque es un buen primer paso para restaurar los procesos de asilo en Estados Unidos (EUA) ya que el objetivo de Donald Trump era eliminar el proceso de asilo de manera definitiva y era imposible revocar el programa de manera Legislativa, aun y cuando se usaron pretextos como la pandemia de Covid-19, aseguró el especialista en migración Carlos Spector.

“Es un buen primer paso para restaurar el proceso de asilo, obviamente va a tomar tiempo y será difícil porque la gente sigue llegando y actualmente se está recibiendo gente que ya estaba registrada en las Cortes, tratando de restaurar confianza y competencia al proceso Señaló Spector en entrevista para El heraldo de Juárez

Spector dijo que, en la administración pasada de Trump, se usaron muchas excusas y pretextos como la seguridad nacional, la pandemia del Covid-19, sin embargo, ya comenzó un proceso nuevo y no da la seguridad a ninguno de lograr el asilo ya que solo se comenzó en el lugar que se quedó y no es nada nuevo, afirmó el especialista.

Comenzó esta lucha solo para ponernos en donde estábamos, todavía estamos más fregados porque ya nomás están manejando los casos que ya están registrados y la otra gente que llega no sabemos cómo lo van a manejar y solo va a ser para las personas sometidos al programa de MPP, e cual era, llegaron, los registraron y los enviaron a México Indicó Carlos Spector

En este proceso de MPP, era como un doble proceso de asilo, deberían de comprobar que habían sido hostigados en el país de origen y solicitar el asilo a un primer país, en este caso a México, incluso también que hubiera sido hostigado en México para mayor oportunidad de recibirlos en el puente, expresó Carlos sector.