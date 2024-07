Evaluará DSPM expediente de agente herido en enfrentamiento armado a las afueras del Cereso 1

El comisario Julio César Salas González, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua afirmó que por parte de la corporación, se evaluará el caso del elemento que resultó herido durante el enfrentamiento armado a las afueras del Centro de Readaptación Social (Cereso) 1 de Aquiles Serdán, mientras se encontraba franco y reportó su estado de salud como estable.

“Lo que nos tocó hacer, es corroborar que un compañero de nosotros estaba en la escena. Obviamente que le va a tocar hacer la investigación al área de Fiscalía, y en eso, estamos coordinándonos para brindar toda la información posible”, compartió Julio Salas.

El comisario Salas González aclaró que se filtró información errónea sobre el hecho, sobre todo en lo que respecta a la Policía Municipal de Chihuahua, por lo que despejó algunos puntos que se manejaron en notas alusivas.

“Lo que sí quiero decir, es reiterar que no hay ningún policía municipal muerto, esto no, la información no se dio de una manera eficiente, hubo muchas confusiones. El hecho fue en Aquiles Serdán y no tengo un área para intervenir en otro municipio”, mencionó.

Julio Salas también desmintió que una camioneta perteneciente a la corporación haya participado en el hecho violento.

“Con Asuntos Internos vamos a estar colaborando, el compañero tiene sus exámenes de confianza aprobados. Obviamente, tendremos que hacer otra revisión y lo hacemos constantemente. Vamos a poner toda la información que sea necesaria a disposición del área de Fiscalía, para que procedan con sus investigaciones”, explicó sobre la situación del policía municipal.

Sobre el estado de salud del elemento de la Policía Municipal que resultó herido durante la reyerta, mencionó que se encuentra estable, y que la lesión que recibió es en una mano y agregó que tiene una custodia por si tiene alguna situación jurídica que atender.

“Por lo pronto nosotros, (la DSPM), vamos a enviar el expediente al Órgano Interno de Control, el OIC; y daremos vista a Fiscalía. Se inicia toda la investigación, nosotros vamos a proporcionar toda la información necesaria a las autoridades correspondientes y vamos a hacer lo que nos toca”, afirmó el comisario Salas González.

El comisario Julio Salas confirmó que se retira del cargo al elemento municipal presuntamente involucrado en la balacera de Aquiles Serdán mientras se realice la investigación correspondiente.

“La investigación corre en dos vías: la de Fiscalía, y la interna de nosotros, que es con el OIC. Nosotros tenemos que dar vista, no tenemos conocimiento de que se encontraba haciendo ahí el compañero, las investigaciones van arrojando más información a cada minuto. Nosotros vamos a dar vista de inmediato al OIC, no tenía nada que andar haciendo nuestro personal sin el uniforme, y con las armas a cargo”, explicó.

En ese sentido, dijo que hay algunos grupos de la corporación que sí pueden portar el arma durante las 24 horas, que corresponde al elemento que se encuentra hospitalizado y bajo custodia por la lesión recibida en la balacera, quien acababa de terminar su servicio.

Salas González afirmó que la Policía Municipal es una corporación que está estable y que este evento no significa que esté en condición de duda.

“La corporación está estable; no por este evento quiere decir que todo esté así. Siempre está el tema que catalogan a la Dirección de Seguridad Pública por un elemento, y no. Somos más de mil 400 compañeros”, aseveró.