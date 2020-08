Ex Gobernador y cercanos han perdido más de 100 amparos: Consejero

El exgobernador de Chihuahua, familiares y su círculo cercano han perdido entre 80 y 100 amparos, informó el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés.

“Lo que pasa es que son amparos sin sustento, son amparos que buscan encontrar algo y los jueces de Distrito se los han negado, porque no tienen sustento jurídico alguno para que puedan concederse”, expresó el funcionario estatal.

Consideró probable que más personas allegadas al exgobernador continúen con la tramitación de amparos, toda vez que es un medio de defensa muy utilizado por quienes piensan que pueden ser detenidos.

“Esos amparos son de los denominados buscadores, que buscan la posible existencia de una orden de aprehensión o de una orden de detención y bueno seguramente no lograron el objetivo y por eso los jueces de Distrito niegan los amparos, en virtud de no existir los actos que están reclamando, por lo cual ya no existe una materia para ese amparo”, explicó.

Espinoza Cortés dijo que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones sobre el círculo más cercano del exgobernador, familiar y empresarial, y posteriormente se sabrá el resultado, una vez que más casos sean judicializados.

El titular de la Consejería Jurídica indicó que en la audiencia del próximo lunes 31 de agosto en Miami Florida, se definirá el calendario para el proceso que enfrenta el exgobernador de Chihuahua, incluyendo la audiencia final de extradición.

“El próximo lunes tenemos la audiencia donde se espera que se haga una calendarización de audiencias, sobre todo la audiencia final de extradición del exgobernador. Estaremos pendientes de informar lo acontecido, pero la del lunes será únicamente para eso”, señaló.









