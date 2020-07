Excepcional, por donde se le quiera ver”: Francisco Barrio El ex gobernador panista, Francisco Barrio, declaró que acciones como la detención del ex mandatario César Duarte, son las que la sociedad en Chihuahua y en todo el país necesita, pues ya es necesario entrar a una dinámica diferente a la que se ha tenido durante años. Apuntó que la detención del ex gobernador, es un suceso “excepcional por donde se le quiera ver”, en el cual queda manifiesto el trabajo y perseverancia del actual gobernador, Javier Corral que está respaldado por un gran equipo de trabajo.

Añadió que mucha gente pensaba que este día no llegaría, pues no creía en que se haría justicia, pero la detención de Duarte, es muestra de la persistencia del actual gobernador, de quien dijo, está cambiando las condiciones de la sociedad.





