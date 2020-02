Exhorta Congreso a la Cámara de Diputados dar marcha atrás a despenalización del aborto

La diputación permanente del Congreso del Estado exhortó a la Cámara de Diputados para que dé marcha atrás en su intento de despenalizar el aborto en el país, luego de que el pasado 6 de enero la Comisión de Igualdad de la Cámara baja aprobó su opinión a favor para que sea avalada la iniciativa en materia de interrupción legal del embarazo a nivel nacional.

Además, al iniciar con la lectura del exhortó recordó “Alejandro Encinas, Subsecretario de gobernación y en representación del gobierno de la república, declaró, como un compromiso del actual gobierno, el 15 de noviembre del año pasado en Nairobi, Kenia, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de la ONU, que México implementaría el aborto legal y gratuito en todo el país.

Por supuesto estos dos personajes –dijo- no hablaban por sí mismos, sino en representación de nuestro país y por ello podemos tener muy claro que, a pesar de las creencias personales del Presidente de la República, las políticas públicas en México estarán orientadas a cumplir con los objetivos de esta agenda global, lo cual estamos empezando a observar en el Congreso de la Unión, expresó.

También la fracción parlamentaria del PAN, en voz de la diputada Marisela Terrazas, exhortó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en el mismo sentido, para que detenga la iniciativa que pretende despenalizar el aborto “uno puede interrumpir una película y luego volver a reanudar, un embarazo no se puede interrumpir, es la muerte de un ser humano” dijo Terrazas.

Por su parte Gaytán sugirió “podemos implementar protocolos adecuados para la adopción de niñas, niña y adolescente por familias garantes de su desarrollo psicológico, cívico, y ético; además de impulsar programas como el de familias de acogimiento, como una medida para evitar que se interrumpa el embarazo y así brindar apoyo tanto a los bebés como a las madres de estos”

Gaytán Díaz también propuso impulsar y reconocer del valor de la maternidad como elemento clave del desarrollo social y económico sostenible así como brindar el apoyo a las mujeres en situación compleja de embarazo.

Tenemos que fortalecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia bajo las mejores condiciones de protección, estabilidad y desarrollo físico, educativo y emocional, comentó la también presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso local.

“De acuerdo a la evidencia científica, un ser humano es biológicamente identificado como distinto e individual, está presente desde el momento de la concepción. La formación en el vientre materno, no es una parte de tejido, es completamente independiente. El aborto por lo tanto es directamente, el fin intencional de una vida humana individual, no puede ser otra cosa que un juicio subjetivo, de no darle ningún valor a este o darle menor valor que el de su madre” dio lectura la legisladora del PRI.

El derecho a la vida –refirió- es un derecho fundamental consagrado en documentos internacionales y nacionales de diversos países del mundo. Si lo consideramos desde cierto punto este es el derecho titular y es el generador de cualquier otro derecho posible.

“Nosotros como legisladores debemos garantizar el respeto y la defensa de la vida humana como derecho fundamental e inalienable, que pertenece a la naturaleza humana y que debe ser tutelado desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.