Exhorta la Arquidiócesis a mantener precaución sanitaria

El sacerdote Gustavo Sánchez Prieto, vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, hizo un llamado a todos los chihuahuenses a continuar observando las medidas de precaución sanitaria por la pandemia, y no relajar las acciones para evitar contagios.

"Más allá del color del semáforo, la llamada es a toda la comunidad, católicos o no, asistentes o no a la celebración dominical, en ambientes de familia, comercio o cualquier otro, necesitamos seguir observando las indicaciones que nos han dado. No seamos ingenuos. La pandemia no ha sido vencida", afirmó el presbítero.

En ese sentido, aseveró que "La vacunación es más propaganda que realidad", por lo que urgió a cuidarse de forma individual y colectiva.

"Necesitamos cuidarnos y cuidar a los demás, al tiempo que oramos insistentes por enfermos y familias, personal sanitario, así como por todos los difuntos”, finalizó.