Exhorta Policía Municipal evitar excursiones en cerros y cuerpos de agua

La Dirección de Seguridad Pública Municipal exhortó a abstenerse de realizar actividades de campismo o excursión en cuerpos de agua y cerros aledaños a la ciudad como el Cerro Grande, Cerro Colorado, Cerro del Pescado y sierra de Nombre de Dios, para disminuir el riesgo de contagios por Covid-19, y evitar exponerse a mordeduras de animales ponzoñosos.



La corporación señaló que además del riesgo que representa la convivencia grupal ante la crisis de salud actual, las lluvias que se han presentado recientemente en dichas zonas, traen como consecuencia la aparición de animales como alacranes, arañas, culebras y víboras de cascabel, entre otros.



Enfatizó en la necesidad de tomar en cuenta del uso de cubrebocas, gel sanitizante, no saludar de mano o beso y evitar aglomeraciones de parte de quienes ocasionalmente salgan a visitar cerros o presas, debe tomarse en cuenta la hidratación, buena alimentación y uso de ropa ligera de algodón de manga larga en el caso de camisas o camisetas, además de contar con aparatos celulares suficientemente cargados y no realizar fogatas.



Recientemente, policías y bomberos de la corporación participaron en el auxilio de un grupo de 16 personas que se encontraban en lo alto del cerro Colorado, cuyas luces semejaban solicitud de ayuda y generaron reportes al 9-1-1.



Para finalizar, reiteraron que es necesario que la comunidad haga conciencia sobre la gravedad de la situación actual y las consecuencias que ésta puede acarrear si no se toman en cuenta las recomendaciones de las autoridades de salud para pasar a la siguiente fase de mayor actividad en el semáforo.





