Exhorta regidor Rubén Castañeda se proteja el interés ciudadano en el caso Piedras Amarillas

Advirtió que se debe actuar en el tema de cambios de uso de suelo, para no afectar a la población; aunque reconoció que no se debe actuar contra el desarrollo municipal.

El regidor por Morena en el Cabildo de Chihuahua advirtió que continúan presentándose conflictos vecinales con los habitantes de ciertas zonas de la ciudad, por el formato de cambio de uso de suelo, lo que ha causado manifestaciones y alteraciones en su entorno de vida, específicamente, en la zona de Piedras Amarillas.

“Hay un problema con ese desarrollo de Grupo Valles, seguimos en las mismas, por desarrolladores, empresas, que están complicándole más la vida a la ciudadanía, porque los que se están oponiendo rotundamente, son los mismos vecinos de los fraccionamientos, quienes están en oposición tajante, que no están de acuerdo que se está desarrollando ese nuevo fraccionamiento, porque pone en riesgo la seguridad de esa zona ecológica y natural”, argumentó.

En ese particular, señaló que al final del día, el cambio del uso de suelo, lo volvieron a hacer en este formato, por parte de la autoridad municipal, del cual destacó que no es que sea arbitrario, pues de hecho, sí hay una facultad que la ley permite y existe; pero manifestó que en su opinión no se está aplicando un criterio adecuado, pues se están generando conflictos.

“Como yo se los solicité ya en una sesión de cabildo y por escrito, hay que analizar esa parte de la ley, y más ahorita que se está reformando la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible 2040. Es el momento de que empecemos a evitar ese tipo de problemas, porque ahorita ya está surgiendo ese problema como con el Platanito, asociaciones civiles como Salvemos los Cerros de Chihuahua, y otras que se han estado manifestando en contra”, señaló.

El regidor por Morena, reconoció la importancia del desarrollo y la inversión, así como la posición de los inversionistas y desarrolladores quienes al iniciar un proyecto, de cierta manera, ponen en juego su inversión y recursos; no obstante, subrayó que el crecimiento y desarrollo deben ser en función sí económica, y también social, y consideró que se está descuidando esta última parte.

“No me han dado respuesta (sobre la propuesta), toda esta semana estuve insistiendo. Me comentó el director de Desarrollo Urbano que este lunes me va a dar respuesta, porque lo está revisando el Departamento Jurídico de DUyE. Urge arbitrar eso, porque sí hay irregularidades, el gobierno municipal va a tener que reconocer que hubo una negligencia, una omisión, que no creo que haya sido intencional; pero aquí lo que se tiene que hacer es capacitar, porque no se puede violentar la ley”, dijo.

Así mismo, se dirigió a los vecinos de ese sector, y les reiteró su apoyo, manifestando que son ellos quienes tienen la razón en el conflicto de Piedras Amarillas.

“Se los digo humildemente y sin ningún propósito, así como nos involucramos en el Platanito, en la gasolinera del Cerro Grande, en su momento, en mí tienen un aliado, como miembro del Ayuntamiento, y como miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible”, finalizó.