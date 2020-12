Exhorta Salud a reforzar medidas preventivas ante bajas temperaturas

Ante las bajas temperaturas que se registran en la entidad, la Secretaría de Salud recordó la importancia de tomar medidas como no salir de casa de no ser estrictamente necesario, pues a las enfermedades respiratorias, este año se suma la pandemia del Covid-19.

Dentro de las medidas preventivas, la SS recomienda lavarse las manos, con agua y jabón varias veces al día y/o utilizar gel antibacterial.

Usar adecuadamente el cubrebocas, en todo momento.

Respetar la sana distancia por lo menos metro y medio, entre persona y persona.

No saludar de mano, no beso o abrazo y no asistir a sitios concurridos y/o eventos sociales.

También se debe evitar contacto con personas enfermas y no asistir a velorios.

Por otra parte, los signos de alarma, para personas de cualquier edad, es que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas:

Tos, fiebre o dolor de cabeza, acompañada al menos de uno de los siguientes signos y síntomas:

Dificultad para respirar

Cansancio, dolor muscular

Dolor y/o ardor de garganta

Secreción nasal

Enrojecimiento de ojos

Dolor de pecho

En menores de cinco años de edad la irritabilidad, puede sustituir al dolor de cabeza.

En todo momento, se recomienda acudir a un médico de haber síntomas de enfermedad y no automedicarse.

