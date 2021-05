Exhorta Salud a usar transporte público en horarios de poca afluencia

La directora de Prevención y Control de Enfermedades, Leticia Ruiz González, señaló que el transporte urbano es un tema que ha estado presente a lo largo de la pandemia, pues es uno de los puntos en los que menos distancia hay entre las personas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Señaló que ha sido un tema difícil, dado que muchas personas necesitan este medio de transporte, por lo que exhortó a la población a cuidarse utilizando cubrebocas y tomando el transporte en horarios de menor afluencia.

Local Ocupación hospitalaria “comprometida”; Hospital Central al 93%

Los chihuahuenses que viajan en camión, señalan que no pueden darse el lujo de esperar a que pase una unidad con menos pasaje, pues deben llegar a su destino a cierta hora del día; además, dicen que los camiones sólo lucieron vacíos al inicio de la pandemia, pero con el paso de las semanas, la gente comenzó a utilizarlos con más frecuencia.

Si bien, la sana distancia es una medida que cada persona debe tomar, no contar con un automóvil o con recursos para pagar taxis a diario, lleva a que cientos de chihuahuenses tengan que viajar en las unidades sobresaturadas, expuestos a un contagio por la cercanía con otras personas y con los mismos choferes.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, los usuarios señalan que el aseo de las unidades no es algo que perciban, pues si bien hace algunas semanas los camiones olían a “limpio”, ahora no es así. “Los camiones van igual que antes, no creo que los limpien como dicen, y tampoco tenemos otra opción, total ya van llenos a todas horas, y esto empeorará cuando entren los chamacos a clases”, aseguró Amelia, quien viajaba en un camión Plan de Ayala.

Local Supercierres son medidas preventivas colegiadas, no unilaterales: Mesta

Sin embargo, de debe decir que la exposición por falta de sana distancia, comienza en las paradas de las llamadas rutas alimentadoras, pues la gran cantidad de personas que necesitan del servicio, provoca que se formen una tras otra para evitar “colados en la fila”, además de que a estas alturas de la cuarentena, muy pocas personas utilizan el cubrebocas; algunas dicen que no tienen dinero para estar comprando estos artículos y otras simplemente afirman que no lo consideran necesario por lo que no lo han utilizado nunca.

Cabe señalar, que los choferes de camiones deberían permitir el paso sólo a quienes alcanzaran un lugar sentados, en época de cuarentena o no, pues viajar de pie es un peligro para quienes lo abordan.