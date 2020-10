Exhortan a la Federación a no eliminar las Escuelas de Tiempo Completo

El Congreso del Estado aprobó emitir un exhorto al Gobierno Federal para que se garantice la permanencia del programa Escuelas de Tiempo Completo por un tiempo indefinido y no sólo para el 2021, asimismo para que se pongan en marcha recursos con el fin de aumentar cada vez más el número de escuelas y alumnos que trabajen bajo este concepto.

La iniciativa fue presentada por el diputado del PANAL, René Frías Bencomo, quien explicó que las Escuelas de Tiempo Completo, cumplen con jornadas de entre 6 y 8 horas, esto para fortalecer la calidad de la enseñanza, así como reforzar las competencias en diversas asignaturas, ampliando con ello la oportunidad de que más niños y adolescentes puedan mejorar sus resultados y favorecer el logro de los aprendizajes.

Mencionó que este tipo de escuelas se han ubicado de manera estratégica tomando en cuenta los índices de pobreza y marginación, teniendo un elemento complementario que es el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos, con lo cual se pretende apoyar en la salud a los niños y adolescentes y con ello mejorar la calidad de los aprendizajes en la educación básica.

Frías Bencomo, destacó que hace días al darse a conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, este era uno de los programas que ya no se encontraban presupuestados para operarse por la SEP, lo que ha generado un gran rechazo.

Por este motivo aseveró que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública debe hacer un esfuerzo para que el presupuesto en la educación no disminuya, ya que, a pesar de las dificultades por las que pueda pasar el país por la actual pandemia, no se debe pensar en un recorte a este tan importante eje, si no que orientar siempre las políticas públicas a efecto de que el ramo educativo se vea protegido.

Cabe mencionar que son varios los llamados que han realizado al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para que se modifique el proyecto de la Ley de Egresos y que contemple mayores participaciones para los estados y que no se eliminen programas tanto para la educación como para el campo, sin embargo Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, se ha mantenido firme con el presente proyecto de egresos.