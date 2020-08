Exhortan a la FGR a reconsiderar la nueva ubicación

El regidor Alfredo Chávez Madrid, presidente de la comisión de Gobernación, exhortó a la Fiscalía General de la República Delegación Chihuahua, “a fin de que reconsidere la ubicación de su nueva sede en las instalaciones de la ex tienda SUPERISSSTE”.

Los vecinos aledaños a la tienda han protestado por dicha decisión, declarando que afecta la seguridad, movilidad y plusvalía de este sector de la capital y además se quejan de no ser tomados en cuenta en esta decisión que tanto afecta su comunidad.





"Sabemos de la necesidad que tienen las instituciones de justicia de tener instalaciones adecuadas y dignas para el desempeño de sus funciones, sin embargo la Fiscalía General de la República debe considerar que sus instalaciones contemplen protocolos y medidas de seguridad para que no afecte la seguridad de las y los chihuahuenses, por ello, creemos que se debe reconsiderar el uso de este inmueble toda vez que se observa que la ex tienda SUPERISSTE no tiene las mínimas condiciones de seguridad para que se instale esta dependencia federal", argumentó.





El regidor destacó que para la administración municipal es premisa básica la participación ciudadana e incentivar el involucramiento de las personas en cada decisión del gobierno, este caso no puede ser la excepción y las autoridades federales deben dialogar y acordar con los vecinos de la zona y a su vez este ayuntamiento debe estar acompañando a los vecinos y ser gestores de un buen acuerdo para todas las partes, señaló el regidor.





Varios miembros de este cabildo en especial el Regidor Antonio García y el Regidor Javier Sánchez ya han manifestado una posible solución al problema, que puede ser desde la donación de un terreno municipal para una posible construcción de un edificio más adecuado para la Fiscalía general de la republica que cumpla con todas las condiciones de seguridad sin poner en riesgo a la ciudadanía.





Para finalizar el regidor solicitó se turne a comisiones de Gobernación, Hacienda y Planeación y Desarrollo Urbano; y atiendan las gestiones necesarias ante la autoridad federal y los vecinos afectados para la posible solución del conflicto.





