Exige Maru Campos a Fiscalía cerrar la investigación

“Pedimos que las instituciones trabajen, que las instituciones hablen con la verdad”, solicitó la alcaldesa Maru Campos Galván al hablar acerca de un expediente que no ha cerrado la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre una denuncia en su contra por la supuesta recepción de dinero otorgado por el exgobernador César Horacio D.J., actualmente detenido en Estados Unidos.

La presidente municipal manifestó que este tema la pudiera perjudicar en su posible candidatura a la gubernatura, si tuviera un tema jurídico, pero aseguró que estas acusaciones son falsas: “Quiero refrendar la verdad: Maru Campos nunca recibió recurso de César Duarte y que nunca he tomado un dinero que no me corresponda. Tengo trabajando desde los 16 años y mi vida es pública: está a la vista mi declaración patrimonial, mi 3 de 3; y que no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme”.

Cabe resaltar que durante la entrevista, Campos evidenció la poca comunicación con el gobierno del estado, pues desde hace aproximadamente un año no tiene respuesta para poder sentarse con el gobernador Javier Corral para tratar asuntos del municipio y del estado, incluso temas de seguridad pública o de la pandemia.

En cuanto al tema de la carpeta de investigación sobre la supuesta relación económica con César D., la presidente municipal recordó que desde 2018, a partir de una denuncia por estos supuestos hechos, presentada por el exdiputado local y federal, y ex presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez; al término de la campaña por la alcaldía, solicitó a un equipo de abogados de la Ciudad de México, específicamente a Antonio Lozano, Arturo Chávez y Francisco Molina, que llevaran el asunto jurídico.

“Ellos, bajo todas las aristas de la Ley, estuvieron trabajando en dicho caso, el Ministerio Público, a través de su investidura de investigación estuvo en el tema, y finalmente no encontró elementos para generar un juicio y enviarlo al Poder Judicial, entonces la misma Fiscalía General del Estado debió de haber cerrado este caso o esta denuncia, pero no fue así”, manifestó para El Heraldo de Chihuahua.

En este sentido, destacó que desde hace alrededor de un año la Fiscalía tendría que haber cerrado el expediente acerca de la denuncia interpuesta por Domínguez, sin embargo, no se ha hecho.

Campos Galván hizo saber que en varias ocasiones ha tratado de hablar del tema con la institución pero no ha sido posible, agregando que hace tres semanas ingresó un oficio de presentación para que se entregue toda la información que pudiera estar en Fiscalía General del Estado y conocer por qué no se ha cerrado el caso: “Me estoy presentando para que me digan qué hay en Fiscalía y qué queda pendiente por resolver”, dijo.

El 8 de julio, cuando fue detenido César Horacio D. J., la FGE le entregó a la alcaldesa un documento certificando donde se establece “que la Fiscalía no tiene elementos para que la denuncia prosiguiera”, mientras que el sábado pasado, al ofrecer una entrevista en una radiodifusora, el conductor le mostró unos supuestos documentos firmados por la edil donde recibió el recurso en mención, los cuales contenían un folio, esto es, ya habían pasado por las manos del Poder Ejecutivo, “tenían una marca de autoridad”.

Campos catalogó como preocupante y “extraño” el que hayan aparecido los supuestos documentos que no están en Fiscalía o que al menos no le entregó a ella la institución, luego del oficio de presentación, y después aparecieran los supuestos expedientes en manos del periodista Aníbal Moreno.

“A lo que estamos tratando de apelar es a la correcta dirección de las instituciones. Al final de cuentas ni los dichos en los medios de comunicación, en las redes, en WhatsApp son ciertos, ni lo que yo diga; finalmente las instituciones son las que tienen que decir qué es lo que está pasando, y es un llamado pues a las instituciones para que hagan lo conducente”, expuso en este aspecto.

La presidente municipal de Chihuahua refirió que hace precisamente tres semanas se estaba hablando de una reforma política que disminuyera la crisis de representación entre el ciudadano y el gobierno, “pero parece que no cuidamos las instituciones para que no hagan bien su trabajo”, criticó.

FALTA DE COORDINACIÓN MUNICIPIO-ESTADO

Al ser cuestionada sobre si consideraba que la detención de César D.J pudiera acarrear un costo político al titular del Ejecutivo Estatal, y al ser abordada si daba cuenta sobre los acuerdos entre el Estado y el Gobierno Federal en este tema, dijo desconocer esos “acuerdos populares”; al tiempo que evidenció la poca comunicación con el Gobierno de Estado.

“Hace un año desgraciadamente que no hay respuesta de él para poder sentarnos a tratar asuntos del municipio y del estado, incluso temas de seguridad pública o temas de la pandemia. Yo todo lo he estado revisando con la doctora Beltrán y en alguna ocasión con el secretario general de gobierno”, detalló.

La alcaldesa precisó que no se refería a Maru Campos y los funcionarios de gobierno del estado, sino del gobierno municipal y del gobierno estatal, en cuanto a una relación de institucionalidad.

En este sentido, reiteró desconocer acuerdos entre el estado y la federación con la detención del exgobernador, pero opinó que no existe un costo político derivado de este tema, por lo contrario, “refrenda que en Chihuahua hay un gobernador que combate la impunidad y la corrupción”.

VOTO DE CONCIENCIA

Al hablar sobre la situación actual del Partido Acción Nacional luego de la confrontación interna por el tema de la reforma electoral, propuesta por el gobierno del estado, la munícipe declaró que el voto de los cinco legisladores panistas “no tuvo nada más que ver con lo que ellos hacen”, y resaltó su capacidad y profesionalismo.

“En el PAN existe algo que se llama voto de conciencia: cuando no estás de acuerdo con una iniciativa, con una reforma o con una manifestación de parte de tu grupo parlamentario, tienes toda la libertad para acudir con tu coordinador para dar el argumento de tu voto, y no tiene que haber represalias y lo que es mejor, eso no significa una división, significa la libertad que en el partido le damos a nuestros actores políticos para que reflejen su pensamiento y su dignidad en el voto o en la acción que van a plantear”, expuso e indicó que esto es parte de los valores de Acción Nacional: “la dignidad de la persona humana, que significa no presionar ni obligarlos a que voten a favor o en contra”.

Insistió en que no es un tema de división, sino un tema propio de esa libertad que se da y que se tiene que respetar y que tomar con orgullo, y pensarlo como una decisión valiente, pero sobre todo como una decisión pensada en la luz de la razón, apuntó.

En cuanto al tema de la unidad, refirió que el PAN es un partido político donde están inmersos muchos liderazgos y donde justamente hay diferencias, pero aseguró que tienen muy claro que la causa mayor está en no dejar entrar a Morena en el estado para 2021.

Por lo anterior, expresó que cuando Rocío Reza fue candidateada para presidente estatal del PAN, la apoyaron porque justamente estaban apelando a la unidad y sabían que debían tener un partido fuerte para dar “la lucha”; “igual, este caso (la no resolución de la denuncia), yo no lo había hecho público para mantener la cordialidad. Pasó un año y yo no hice público que las instituciones correspondientes no estaban dictando o cerrando el caso, pero ya ha habido amenazas muy veladas contra mi integridad y es justo decir en este momento lo que está pasando, decir la verdad, y pedirle a las instituciones que trabajen como debe ser”, concluyó.





