Exige PAN que se cumpla calendario de vacunación

Tras darse a conocer el aval de las autoridades federales para que la empresa Pfizer redujera las cantidades de entrega de las dosis de la vacuna por encima del 50% para el próximo lote, la dirigente estatal del PAN, Rocío Reza, exigió que se cumpla con el calendario de vacunación, pues dijo, con la salud no se juega.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“El Gobierno Federal debe dejar de lado las simulaciones y cumplir con la calendarización anunciada para la aplicación de la vacuna contra Covid-19, estamos en una etapa crucial de esta crisis y no se debe comprometer la salud de los mexicanos por la ineptitud de sus gobernantes" señaló Reza Gallegos.

La lideresa aseguró que el presidente López Obrador señaló que es recomendación de la ONU que no haya acaparamiento de vacunas para que se destinen también a los países más pobres; sin embargo no se puede hablar de un acaparamiento en el país cuando las dosis administradas aún no alcanzan ni siquiera para el personal de los hospitales.

Manifestó que la federación está enviando un mal mensaje en caso de incumplimiento de contrato con las farmacéuticas y su aval para ello, además dijo que el Presidente de la República y demás autoridades deben en primera instancia salvaguardar la salud de sus ciudadanos a la par de extender la cooperación con otros países, en caso de ser necesario.





Te puede interesar:

Local Detectan suplantación de institución financiera en Delicias

Local Corral espera aprobación del crédito a gobierno del estado





Noroeste Trabajadores de Salud envían carta al Gobernador