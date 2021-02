Exigen cese de intereses políticos en construcción del Aeropuerto de Creel

Hoteleros, empresarios y prestadores de servicios turísticos del estado de Chihuahua exigieron el cese de intereses personales, políticos y particulares de quienes pretenden sabotear la construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, en Creel, municipio de Bocoyna.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A través de un desplegado, donde aparecen varias firmas de personas dedicadas a este sector, se hizo un llamado enérgico en el cual manifiestan su molestia, ya que, por muchos años han esperado la conclusión de esta obra que inició su construcción con irregularidades que afectaban principalmente a la comunidad de Bosque de San Elías, Repechique.

A su vez, el Gobierno del Estado, informó que se ha cumplido cabalmente con todas las obligaciones instruidas en lo que refiere a la construcción del Aeropuerto Regional de Creel, en común acuerdo con las autoridades indígenas representantes de la comunidad anteriormente mencionada.

Además, no existe mandamiento judicial expreso relativo a la detención de la obra y construcción del aeropuerto, no obstante, no debe perderse de vista el criterio de la juzgadora de que la suspensión decretada tiene dicho efecto, por lo que la reanudación del aeródromo depende de la resolución que se pronuncie en el recurso de queja interpuesto.

En el documento menciona además que, de acuerdo con datos arrojados por el Registro Agrario Nacional y mediante un juez, se delimitó el territorio afectado por la obra, así como la asignación de un fideicomiso por 64 millones de pesos del gobierno actual para los habitantes de dicha comunidad, como parte del reparación del daño, con lo que quedan, subsanadas las irregularidades iniciales.

“Con el conocimiento pleno de que en este momento no existe ningún impedimento legal para que la obra se concluya en el plazo y tiempo estipulado, es decir, en el primer trimestre del 2021, los aquí firmantes queremos hacer un llamado enérgico a quienes, pretenden echar abajo una de las obras más valiosas que un Pueblo Mágico puede tener: un aeropuerto”, dice textualmente el documento firmado por los prestadores de servicio.

Se agregó que las condiciones por la pandemia provocada por el Covid-19 han afectado a la economía, por ello es importante que se reactiven las actividades para que en este año se pueda mejorar la derrama económica.

“Bocoyna y su gente merecen su aeropuerto, mucho ha sido ya el tiempo de espera, ¡Basta de intereses personales!, ¡basta de intereses políticos!, ¡basta de manifestaciones y bloqueos sin sentido!, basta de impedir el desarrollo!, ¡basta de mezquindad con las familias de este municipio!”, se puede leer en el texto.