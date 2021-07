Exigen agremiados al Sutcecytecel cumplir contrato y protocolos Covid

Agremiados al Sutcecytech se plantaron en las oficinas de las Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua debido al incumplimiento y violación al contrato colectivo de trabajo y protocolos Covid donde maestros y alumnos que acuden a los planteles están contagiados, así mismo al hostigamiento laboral del que son objeto. Amagan con parar los 53 planteles en el estado y cerrar el primer cuadro de la ciudad..

El secretario general del sindicato, Alonso Cuevas explicó que tras dos meses de estar buscando a la directora general Ana Belinda Ames Russek le concedió una reunión para una mes de trabajo el día lunes, otra el martes a las 12:30 horas, pero cuando llegaron a la cita se les impidió el paso, solo se les dijo que tenían instrucciones de no dejarlo pasar. Ello orilló al plantón, ya que cerraron el dialogo.

Desde hace 5 años están batallando con los incumplimientos al contrato colectivo de trabajo, entre los puntos destaca el escalafón y la promoción, donde los docentes van escalando en horas y categorías de acuerdo a su antigüedad, sin embargo la dirección general ha permitido el ingreso de personal nuevo con cargas académicas mayores.

La promoción vertical y horizontal, en la promoción vertical el procedimiento se amaño donde no le dio acceso a cualquiera, en la horizontal no se ha sacado la convocatoria pero han contratado a otros docentes hasta con 30 horas, pero hay docentes hasta con 10 años de antigüedad que solo cuenta con 6 horas, ya que no les han permitido crecer. Denunciaron la falta de transparencia en los procesos que han usado para controlar a los docentes.

Además refirió que no les han pagado un bono compensatorio por antigüedad, la cual perdieron al inscribirse a un sistema de seguridad social, a la cual no tenían derecho, además por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

En cuanto al hostigamiento laboral se dijo que los están obligando a firmar un documento, el cual no conocen el contenido pero la orden de la dirección general es firmarlo.

Además durante el plantón acudieron a amedrentarlos y decirles que los van a correr, se están bajando instrucciones a los directivos para que levanten actas y faltas administrativas. “Que no andemos llorando después si nos corren”.

Esta situación afecta a mil 500 trabajadores por lo que llevaron el pliego petitorio pero les cerraron la puerta en la nariz.

Aunado a todo lo anterior, hay docentes y alumnos afectados por la Covid-19, ya que durante toda la pandemia han dado clases presenciales, a pesar de que no le llaman clases sino “asesorías”.

Esta ultima semana en el EMSAD de Carcihi, 3 maestros resultaron contagiados y 2 alumnos, sin embargo no cerraron el plantel, solo descansaron a los afectados.

Ante ello denunciaron que no se cumplen los protocolos Covid, los tienen trabajando una jornada completa, tanto a los administrativos como a los docentes.

Anunciaron que de no hacerles casos harán paro en los 53 planteles y cerrarán el primer cuadro de la ciudad.