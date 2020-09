Exigen justicia para 25 mujeres de Marea Verde

Mujeres integrantes del movimiento Marea Verde tomaron la caseta Sacramento para exigir justicia para 25 mujeres que ayer sábado fueron detenidas mientras realizaban una protesta pacifica.

Alrededor de las 10:00 horas, las mujeres levantaron las plumas de la caseta de peaje ubicada en el kilometro 30 de la carretera Panamericana.

Al grito de “La chota no me cuida, me viola” dejaron el tránsito libre en la caseta.

Se informó que las 25 mujeres fueron detenidas cuando realizaban una protesta pacífica en la zona centro, donde por policías municipales fueron reprimidas, algunas hasta golpeadas y torturadas.

