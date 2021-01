Exigen justicia para Alain, perdió las piernas por culpa de ebrio

“Su dolor es mi dolor, queremos justicia y que el responsable dé la cara”, exigen frente al Palacio de Gobierno amigos y familiares de Alain Yael Márquez Rentería, quien fue arrollado por un conductor ebrio el 15 de enero a las 5:24 de la mañana, en avenida Imperio e Hidroeléctrica Chicoasén, en Real Carolinas, perdiendo ambas piernas a consecuencia del accidente.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Diana Laura Trujillo Sáenz, tía de Yael, señaló que hay testigos de que el guiador iba tomado cuando atropelló a su sobrino, sin embargo el examen de alcohol se le practicó 13 horas después, “él estuvo internado, con suero y medicamentos, obviamente lo limpiaron”.

El accidente ocurrió cuando Yael se dirigía a tomar el camión hacia su trabajo en una maquiladora ubicada en avenida Tecnológico y calle Zaragoza.

“Lo que nosotros queremos es comprobar que él venía en estado de ebriedad, para que se haga responsable, porque corren las posibilidades que como él movió sus influencias para comprar al MP, el médico legista le hizo la prueba del alcoholímetro 13 horas después”, señaló Diana Trujillo.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Yael permaneció hospitalizado en el Hospital Morelos durante una semana y fue dado de alta el día de su cumpleaños, 21 de enero.

“La salud es buena, pero está muy triste, todavía toma medicamentos, tiene un golpe en la espalda muy fuerte, no puede dormir, no descansa, no puede comer”, comentó.

Los familiares y amigos de Yael se apostaron frente al Palacio de Gobierno desde las 10:00 de la mañana y casi al filo del mediodía esperaban ser recibidos por el coordinador de Atención y Servicios a la Ciudadanía, José Pablo Mendoza Ávila.

Por último, Blanca Trujillo señaló que su hermana Alma Angelina Rentería Sáenz, madre de Yael, no ha podido regresar a trabajar, ya que se encuentra al cuidado de éste y sus dos hijas pequeñas.

Te recomendamos: