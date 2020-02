Exporta Chihuahua abejas a Michoacán

La ciudad de Chihuahua se ha convertido en exportadora de panales de abejas a zonas del país donde la población ha descendido, como zonas aguacateras de Michoacán, por lo que realiza esfuerzos de conservación, como los 23 jardines polinizadores, en los que las abejas y otras especies garantizan su supervivencia en un ambiente hostil, en el que las temperaturas extremas, uso de químicos en pesticidas y la desinformación en el manejo de insectos han mermado la población de los más nobles agentes de forestación.

“Estamos sensibilizando a las nuevas generaciones de que este tipo de seres vivos son los más importantes para el ser humano; si empezamos a capacitar desde primaria y secundaria, vamos a hacer un boom para lograr un futuro muy diferente al que ahorita estamos viviendo. Pero necesitamos la sensibilización, si no vamos a darles a entender que este insecto es indispensable para la supervivencia de todo hombre”, destacó Claudia Alarcón Acosta, titular de la Subdirección de Ecología de Municipio.

El 4 de abril de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología inició con el programa de Jardines Polinizadores, con el primero en el Parque Metropolitano El Rejón, y de ahí, en coordinación con desarrolladores inmobiliarios, empresas e instituciones educativas, se han instalado 22 jardines más.

La abeja es sumamente importante, porque sin ella, los humanos no nos alimentaríamos ni vestiríamos; es el principal animal polinizador del mundo. De ahí nace nuestra alimentación, los árboles, objetos que utilizamos. La importancia de cuidar a la abeja y dar la concientización al ser humano de que no es agresiva, de que se está extinguiendo, bajando su cantidad de población –incluso, observamos que no son las mismas cantidades que se tenían hace unos años al salir de día de campo años atrás-. Necesitamos concientizar desde los pequeños, de que como cualquier animal, si se le molesta, se va a defender.

Así mismo, se está implementando el cuidado de las abejas en diferentes regiones, como en Delicias, donde se están colocando colmenas lejos de las áreas de siembra, también en la zona de Cuauhtémoc, donde se cultivan manzanas.

“El estado de Chihuahua sí tiene mucha sensibilización respecto al cuidado de la abeja, que tenemos que proteger”, destacó Claudia.

• Jardín Polinizador El Rejón

“Buscamos proteger a los polinizadores, entre ellos, la mariposa monarca, la abeja, el abejorro, el colibrí y murciélagos”, destacó Claudia Alarcón.

La extensión es de 80 x 40 metros, en un área reservada y cerrada al público. Se preparó el terreno con maquinaria y se hicieron terrazas con árboles como paloverde, trueno texano, y en la parte de abajo, se plantaron flores como lavanda, margarita, malva, geranio, y una mata muy atractiva para las abejas llamada “mala mujer”.

Los avistamientos de mariposa monarca y especies de abejas y abejorros los registra personal de Profauna.

• Polinizadores de la zona

Los animales polinizadores de la zona Centro de Chihuahua son las abejas, abejorros, avispas, colibríes, murciélagos, mariposas, entre otros insectos.

Entre las especies de mayor atractivo para los polinizadores, se han observado las malezas como las malselvas, como la especie conocida popularmente como “mala mujer”, que ofrece una aromática flor amarilla. También la landala. Entre los árboles endémicos, están el huizache, el mezquite, y otros florales.

• Chihuahua, exportador de abejas

Ante la contingencia del decremento de abejas, las técnicas han cambiado. Anteriormente, al detectar un panal en una zona urbana, o cerca de escuelas, parques o jardines con niños, se solicitaba la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes los retiraban con jabón, matando una gran cantidad de abejas.

Actualmente, Bomberos acude a coordinar el llamado para retirar, pero el procedimiento está a cargo de asociaciones de apicultores quienes extremando el bienestar de las abejas y avispas, retiran los panales y los ponen a resguardo, para posteriormente “exportarlos” a zonas del país donde ya no hay abejas, como Michoacán, donde se colocan cerca de los plantíos de aguacate y otros productos de la tierra, fomentando la repoblación del preciado polinizador.





