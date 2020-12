Falla reunión de autoridades estatales y empresarios de gimnasios

La reunión con empresarios del deporte y de las autoridades del gobierno del estado no llegó a ningún acuerdo, luego de que el director de gobernación, Joel Gallegos atendió a los manifestantes en las oficinas del centro de capacitación y desarrollo del gobierno del estado.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

"Si no nos atiende una persona de la mesa de salud, no tiene sentido estar en una reunión con alguien más que no va a solucionar nada" comentaron los manifestantes después de salir de las instalaciones estatales.

Según comentaron, ellos esperaban a la doctora Mirna Beltrán Arzaga, subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, sin embargo no llegó a la reunión con los empresarios, por lo que no quisieron desbloquear las calles ni las oficinas estatales.

Por su parte, los manifestantes que se ubican a las afueras de la secretaría de hacienda y crédito público, indican que están llegando personas con ropa deportiva que están simulando ser de la gente que está protestando.

Te recomendamos:

Local

Noroeste