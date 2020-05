Fallece por Covid-19 el 25% de contagiados

“No nos interesa ni señalar, ni castigar, ni denunciar. Nos interesa diagnosticar”, declaró Clara Torres, sobre la recién creada comisión en el Senado de la República, promovida por la agrupación “Por Juárez no más muertes por Covid”, cuya finalidad es detectar el porqué de la letalidad del 25% en Ciudad Juárez, que supera a países como Bélgica, “lo que puede deberse al rezago de pruebas”, ya que al realizar un comparativo con Culiacán, en Juárez se había hecho la mitad de pruebas aun y cuando la ciudad fronteriza tiene el doble de población.

La entrevistada precisó que Ciudad Juárez “destaca” por la letalidad, añadiendo que la tasa mundial es 6.6%, la de México es de 9.9%, “que ya es alta”; mientras que Bélgica, que es el país que tiene la más alta letalidad registra un 15%, pero Juárez tiene un 25%.

“Es una tasa que nadie la tiene y puede haber muchas razones, por esta cuestión un grupo de organizaciones de la sociedad civil nos juntamos y le enviamos una petición al senador José Narro Céspedes para formar una comisión de diagnóstico para saber qué está pasando en Juárez, por qué tenemos esta tasa que no se tiene en México, ni en el mundo”, manifestó Torres, exdiputada local por Juárez y una de las integrantes de la agrupación conformada por cuatro asociaciones civiles.

Hizo saber que la carta fue enviada el 29 de abril y el 3 de mayo fueron citados vía zoom, donde se les explicó que hay dos formas de atender la pandemia en el mundo: una es aislar sanos y enfermos, y la otra es aislar a los contagiados y a los sanos no tanto, para tener una menor afectación económica, pero la base de la segunda es hacer pruebas, entonces el senador Narro les informó que ahí radica el problema, añadiendo que hay unos cuatro métodos para hacer pruebas y en México, el subsecretario López-Gatell, sólo acepta la de laboratorio. “Eso nos retrasó muchísimo en el tema de pruebas, y México es el último lugar en el mundo en este sentido y ya ha salido en algunos medios de comunicación que el número de casos no se acerca a la realidad”.

Torres apuntó que en Ciudad Juárez “quizá también sea uno de los lugares donde menos pruebas se hacen”, porque al hacer un comparativo con Culiacán, “en Juárez se había hecho la mitad de pruebas que en Culiacán, cuando nosotros tenemos el doble de población, quiere decir que aparte de que México está rezagado en pruebas, Juárez posiblemente todavía esté más que el resto del país, entonces ésa puede ser una de las causas por las que tenemos esta tasa de letalidad tan alta”, consideró.

Tres días después de reunirse virtualmente con el senador, quien les amplió el contexto, la agrupación fue notificada que ya había sido aceptada en el Senado la comisión de diagnóstico conformada por cuatro áreas: la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, Seguro Social y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copefris). Con el personal de esta primera dependencia ya estuvieron en contacto este jueves y se les dejó en claro que la intención no es hacer una “cacería de brujas”, sino un diagnóstico para conocer el porcentaje de empresas que acató el decreto de cerrar, a comparación de Chihuahua capital, para saber si ese es un foco rojo y parte de la razón por la que Juárez tienen el 83% de los muertos en el estado. También se pretende conocer por qué no cerraron ciertas empresas, esto es si porque desacataron abiertamente o por una permisividad de la autoridad. “Lo que queremos es un diagnóstico, no un regaño”, recalcó.

Al Seguro Social ya llegó gente de México, y al tener comunicación con el senador Narro, Torres indicó que de igual manera se le notificó que no pretenden que en los hospitales del Seguro Social se venga con una actitud de “cacería de brujas”, sino que el objetivo es contar con un diagnóstico para detectar por qué se está muriendo más gente en los hospitales de Juárez que en otros lugares. “Dicen que una de las razones es porque llegan muy graves, queremos saber si es porque no se está diagnosticando y llegan al último, o porque nos están faltando insumos o infraestructura. Necesitamos diagnosticar para resolver. Si queremos sólo regañar sin resolver, van a ser sólo palos de ciego porque no vamos a saber cuál es el verdadero problema”, señaló, y puso como ejemplo el niño que reprueba y que no va a mejorar sólo con regaños, sino que la idea es conocer el porqué de su desempeño académico.

Al ser cuestionada si dentro de las investigaciones realizadas por dicha comisión se llegan a detectar responsabilidades directas de algunas empresas maquiladoras, se ejercerían algunas acciones legales, Torres reiteró que el interés no es punitivo, sino resolver, pero que si la autoridad lo considera, que haga su trabajo, “pero a nosotros no nos interesa el tema punitivo, ni el castigo, nos interesa que se detecten los brotes y la letalidad. El objetivo principal de esta comisión es bajar la letalidad en Ciudad Juárez, no es castigar, no es señalar, y para ello necesitamos un diagnóstico para saber qué procesos habrá que corregir”.

La entrevistada aprovechó para resaltar que a esta iniciativa ya se sumaron los diputados Benjamín Carrera de Morena y Jesús Valenciano del PAN, “porque aquí se juntan el agua y el aceite por salvar la vida de los juarenses y eso nos honra, por eso hacemos un reconocimiento a los dos diputados por su sensibilidad, ya que por encima de las diferencias que pudieran tener ellos como partidos, los está uniendo la inquietud de salvar vidas en Ciudad Juárez”.

Asimismo, Torres aplaudió que los senadores chihuahuenses Cruz Pérez Cuéllar y Gustavo Madero aceptaran coadyuvar con esta comisión, al igual que otros senadores que han mostrado su respaldo.

Cabe mencionar que la agrupación “Por Juárez no más muertes por Covid” está integrada por Sigifredo Heras Anchondo, por la Red de Transparencia de Ciudad Juárez; Clara Torres Armendáriz, de Trasciende en el Futuro AC; Jorge Luis Chavira, por Jóvenes de Corazón Institución Social Privada; y Roberto Antonio Coronel, de Rescate de la Adolescencia en Zonas de la Periferia de Ciudad Juárez AC; así como los asesores técnicos Guillermo Huerta y Verónica Lozano.









