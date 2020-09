Falso que cargos contra ex Gobernador hayan caducado: Consejero Jurídico

Luego de que la defensa del ex Gobernador César Horacio D.J. acusará que 9 de los 11 cargos en su contra, ya habían caducado, el Consejero Jurídico del Estado de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, dijo que es falso y carece de sustento, que la única realidad es que no han podido armar su defensa porque no se encuentran preparados.

“Es una información falsa, que no tiene sustento legal, es un tema que no se puede tocar en la extradición, la Juez Federal, no está facultada para ver tema de prescripciones, solo hay ordenes de detención y extradición vigentes, lo demás no cae en la competencia del tribunal estadounidense” explicó.

Jorge Espinoza Cortés, dijo que los argumentos de la defensa han sido débiles, que se han convertido en “cortinas de humo” que pretenden desviar la atención del tema real, ya que consideró que el caso ha sido sólido y completo por las autoridades de Chihuahua que han elaborado este trabajo de investigación.

El Consejero Jurídico dijo que la Juez Federal, dictó un plazo al día 30 de septiembre, para que la defensa pueda elaborar su defensa, ya que explicó que no han podido prepararse para armar una estrategia de defensa y han argumentado que esta carencia de defensa está relacionada con el tema del Covid19.





