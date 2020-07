Falta de vacuna aumenta riesgos de la tuberculosis

La falta de vacuna contra la tuberculosis puede dejar severas afectaciones en la población infantil, por el comportamiento agresivo en pacientes pediátricos, principalmente a nivel neurológico, de deformidad corporal y, en casos más graves, la pérdida de la vida, informó el médico especialista en Infectología, Jesús Moisés Ramírez López.

El doctor Ramírez compartió que familiares de sus pacientes han estado reportando la modificación en la existencia de vacunas, como la triple viral, que actúa contra rubeola, sarampión y parotiditis (paperas). Además señaló que en el sector público de Salud no hay vacuna contra la tuberculosis; no obstante, en el privado sí, donde algunos médicos la están aplicando, y recomendó preguntar al pediatra que atiende a los niños sobre su disponibilidad y posible aplicación.

“La importancia la conocemos desde hace muchos años: el problema es que los niños cuando adquieren tuberculosis, se comporta diferente, es más agresiva, porque se disemina a todo el organismo y puede causar infección severa, que se riega al sistema nervioso central, también como una infección sistémica, que puede afectar a la medida que se disemina, y que se siembra en el hueso, sobre todo en la columna vertebral”, compartió.

El especialista mencionó que la tuberculosis en edades infantiles puede dejar secuelas y malformación. Cuando un niño pequeño adquiere la enfermedad puede complicar la vida o dejar secuelas como las neurológicas.

La meningitis tuberculosa tiene mortalidad elevada, y en caso de sobrevivir, el paciente generalmente adquiere secuelas motrices y cognitivas, es decir, puede traer rezago mental, o la imposibilidad de mover el cuerpo, dependiendo de qué sitios se afecten. Puede quedar con alguna deformidad para toda la vida, siendo una afectación variable, pero la más común es en la columna vertebral o médula espinal.

“La falta de esta vacuna puede someter a ese riesgo. En Chihuahua, hay mucha tuberculosis, porque es una enfermedad presente en la etnia tarahumara, donde suele haber muchos casos de tuberculosis. No es propia de ella, pero tienen mayor cantidad de personas enfermas y sin vacunas, aumenta el riesgo para ellos y también para los demás. Sin vacuna, todos los niños van a tener este riesgo”, dijo.

Así mismo, destacó que la vacuna no está diseñada para que quien la reciba no se enferme de tuberculosis, sino para no tener las formas más agresivas de ese padecimiento.

● Temporada de influenza con escenario Covid

El médico especialista Jesús Ramírez López mencionó que la influenza cobra hasta 35 mil muertes anuales, y que con la presencia del virus SARS CoV-2, que ocasiona el Covid-19, este año podría ser potencialmente catastrófico, al presentarse las coinfecciones, y adelantó que hay incertidumbre por lo que va a suceder.

“La influenza no es una enfermedad simplona, la ventaja que tiene es que existe vacuna, y que existe un antiviral que es altamente efectivo, cosa que no tenemos con el Covid, pero la suma del año de los dos o más virus que se pueden agregar, puede ser devastadora, pasaba esto de influenza con meta norovirus, adenovirus, coinfecciones y son responsables de que la condición de las personas se complique”, dijo.

Enfatizó que en el panorama actual, con la influenza y el Covid, las posibilidades de que surjan complicaciones son mayores, aunque todavía no se conoce lo que va a suceder. A pesar de lo anterior, una de las ventajas que podría aportar la contingencia es la aplicación de medidas de prevención de contagio, que no sólo evitará la dispersión del Covid, sino también de la influenza, con acciones como el lavado constante de manos, uso de cubrebocas y el respeto a la sana distancia, por lo que podría haber una posibilidad de que la influenza no resulte tan agresiva esta temporada.

“Habría que agregarle la vacunación, vacunar contra la influenza en el momento más adecuado. Casi siempre coincide en octubre, entre más pronto sea posible, porque una vez vacunada, toma cuatro semanas para generar los anticuerpos para proteger el organismo”.

Para finalizar, recordó a la población que no nada más existe la vacuna contra la influenza, y recomendó asegurarse de estar fuera de peligro contra el neumococo, con la vacunación a adultos mayores de 60 años, y que los niños cuenten con el esquema completo de vacunación.





