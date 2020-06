Faltan camiones para dar servicio a 60 mil pasajeros

El transporte público urbano resulta insuficiente ante el alto número de chihuahuenses que requiere de éste para trasladarse a centros de trabajo, escuelas, citas médicas y demás destinos, y si bien hay menos personas en las calles por la contingencia sanitaria, con el paso de los días la movilidad va en aumento y al mismo tiempo se incrementa la demanda de camiones

A la fecha son 300 rutas alimentadoras las que circulan por la ciudad, luego de que a partir de la contingencia sanitaria se redujera el número de unidades y la capacidad de las mismas, ya que cada camión debe trasladar entre 30 y 35 pasajeros como máximo, para cumplir con la medida de sana distancia.

Tomando como punto de partida que cada uno de los 300 camiones debería llenar sólo 30 lugares, se deduce que a la fecha existen 9 mil espacios permitidos, cifra insuficiente para los 60 mil usuarios que diariamente lo utilizan, tomando en cuenta que muchas personas aún no regresan a sus trabajos y que los estudiantes no van a las aulas, pues de ser así, la cifra aumentaría hasta 160 mil usuarios.

Ante esta problemática, la Dirección de Transporte ha sido enfática al señalar que los choferes no deben permitir más pasajeros de lo establecido, pues de lo contrario se les sanciona con una multa de hasta 6 mil 500 pesos. Los choferes a su vez dicen estar entre la espada y la pared, pues por un lado está la “amenaza” de la sanción, y por otra parte el reclamo de los usuarios, que exigen se les permita viajar aunque sea de pie, pues es la única opción que se adapta a su bolsillo.

En la ciudad hay 400 camiones urbanos, pero a partir de la contingencia sanitaria por el Covid-19 sólo circulan 300 y en cada uno se permite una afluencia de 30 personas, es decir hay nueve mil lugares disponibles que resultan insuficientes, ya que a diario viajan al menos 60 mil pasajeros.

La Dirección de Transporte registra 160 mil usuarios de camiones en el municipio, cifra que por el confinamiento disminuyó a 60 mil, pero aún así muchas personas tienen que viajar de pie, o pagar un auto de alquiler.

Quienes utilizan el transporte urbano gastan como mínimo 18 pesos diarios, pero dicha cantidad se ha incrementado significativamente para muchos chihuahuenses, pues al no poder viajar (ni de pie) se ven en la necesidad de pagar un taxi convencional o Uber, que en promedio les cobra 60 pesos el viaje.

Tomando en cuenta que sólo 300 camiones están en circulación, con un máximo de 30 pasajeros para no ser multados, se puede deducir que en la ciudad hay 9 mil asientos disponibles; sin embargo, el problema radica en que en su mayoría las personas necesitan del servicio a la misma hora, cuando van hacia sus trabajos, al supermercado, o a citas médicas. Aparte, están los estudiantes que en este momento no van a las aulas, pero representan un buen porcentaje del total de usuarios.

El director de Transporte, David Holguín, ha manifestado que los choferes de camiones urbanos deben respetar el cupo máximo permitido en estos momentos, derivado de la pandemia, pues sólo 30 personas pueden viajar en una unidad, para guardar la distancia adecuada evitando así posibles contagios.

En promedio, cada ruta alimentadora hace entre ocho y 10 corridas al día, pero a partir de la contingencia sanitaria se han espaciado, además de que son menos camiones los que circulan, lo que a decir de los choferes ha significado una baja en sus ingresos.

Por su parte, son muchos los usuarios del transporte público quienes se han inconformado por las medidas sanitarias para evitar contagios del Covi-19, pues muchos no alcanzan a tomar el transporte porque va saturado, incluso el lunes pasado iniciaron labores miles de chihuahuenses, sin embargo las condiciones para el transporte urbano no cambiaron.

Esta medida de prevención está afectando las rutas más alejadas, con menor demanda o que ya presentaban déficit de unidades. Este es el caso de la ruta a San Guillermo, donde los ciudadanos esperan varias horas para tomar el camión y esto se complica más debido a los ajustes sanitarios.

El decreto que emitió el Gobierno del Estado restringe por ley el aforo de los camiones de todas las rutas al 50%, además de que se redujo el número de unidades; el horario del transporte urbano se cortaba a las 20:00 horas y a partir de esta semana se extendió media hora más, es decir, la última corrida corta a las 20:30 horas, a fin de prevenir contagios entre los usuarios de los camiones.

Tanto los que pretenden llegar a sus trabajos por la mañana, como aquéllos que deben cumplir una jornada laboral entre las 8 a 10 de la noche no tienen posibilidad de tomar un camión con estas nuevas restricciones del transporte público, pero además está la afectación de todas aquellas personas que no logran un lugar porque las unidades van llenas, y deben entonces hacer un gasto de al menos 60 pesos de ida y la misma cantidad de regreso a casa.

Las disposiciones sanitarias para evitar contagios por Covid-19 cada vez se incumplen más, y muestra de ello son las aglomeraciones en las paradas de camión, donde las personas buscan subirse a las unidades a como dé lugar, sin importar si hay espacio suficiente, o si ponen en riesgo su salud y la de los demás. Quienes utilizan este medio de transporte señalan que tienen que viajar a como dé lugar, pues no hay espacios suficientes.

Algunos de los puntos con mayor concentración, son la calle José Neri Santos, las avenidas Niños Héroes, Juárez y Ocampo; ahí se puede observar a decenas de personas sin ningún tipo de protección que además no guardan la distancia recomendada por el Sector Salud.

Cuando se dio a conocer la contingencia sanitaria debido a la pandemia del Covid-19, el Gobierno estatal informó que entre las disposiciones para cuidar la salud y prevenir el contagio se establecía el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, así como la sana distancia, esto, en cualquier lugar.

Con el paso de las semanas, las medidas sanitarias se han relajado, y algunos de los sitios en los que se puede constatar son las paradas de camiones, toda vez que se trata de puntos a los que acuden decenas de personas. La afluencia se incrementó, desde el pasado lunes, fecha en la que miles de personas regresaron a laborar.

En las paradas de camión se puede constatar que las personas no utilizan cubrebocas, incluso llevan a niños o personas adultas mayores sin protección, pero además de exponerse ellos mismos, incumplen con la medida para prevenir que los contagios por Covid-19 continúen aumentando como ha sucedido en los últimos días.

Algunos de los usuarios que esperaban en la fila sobre la avenida Niños Héroes aseguraron que no necesitan el cubrebocas, y por el contrario, lo consideran un estorbo, además de que no tienen dinero para comprarlos.

La señora Mariana Hernández, quien la mañana de ayer esperaba una ruta alimentadora, indicó que sólo utilizó cubrebocas al inicio de la pandemia, pues considera que las indicaciones de las autoridades son exageradas, y ya no es necesario protegerse.

Dijo que además apenas comenzó a trabajar esta semana, luego de dos meses de estar en su casa, sin ganar un solo peso, por lo que considera que los cubrebocas sólo afectarían más su economía.

A un lado, también sobre la avenida Niños Héroes, se encontraba Daniel, un chico de 18 años, que dijo no tener miedo de contagiarse. “No me he puesto cubrebocas nunca y tampoco me he enfermado, ya no creo que me dé esa cosa”, afirmó.

Daniel se dedica a vender juguetes de importación en un pequeño negocio de su hermano mayor, a quien desde hace un año ayuda, y con lo cual saca “para las sodas”.

En la misma situación, decenas de personas esperaban formadas unas tras otras el camión, transporte que consideran ya de por sí caro, para todavía, pensar en agregarle el gasto de un cubrebocas.

Por otra parte, coincidieron en que no se pueden dar el lujo de esperar a que pase un camión vacío, pues además de que no tienen tiempo, están seguros de que eso (ir vacío) nunca sucederá.

MULTAN A CHOFERES POR NO ACATAR MEDIAS SANITARIAS

“Los choferes deben acatar la disposición de las autoridades y no subir a más de 30 personas por unidad”, afirmó el director de Transporte, David Holguín, quien, dijo, en las últimas dos semanas se ha sancionado a cerca de 45 conductores de camiones urbanos por llevar más pasaje del permitido, no usar cubrebocas o gel antibacterial.

Añadió que con estas medidas sanitarias ante la pandemia del Covid-19, se busca cuidar la salud tanto de choferes como de pasajeros.

A inicios de la semana pasada se dio a conocer que pese a que miles de personas regresaban a laborar, los camiones urbanos deberán continuar al 50 por ciento de su capacidad, lo que corresponde a máximo 35 personas, pero además se hizo hincapié en que los choferes tendrán que seguir utilizando cubrebocas, llevar gel antibacterial y no permitir que las personas que suban, lo hagan si dicha protección.

La sanción que se estableció al declararse la contingencia sanitaria asciende entre 3 mil y 6 mil 500 pesos, cifra que a decir de los concesionarios y de la Catem, resulta un abuso, toda vez que el Estado no les provee de insumos para la pandemia, y tampoco mantiene orden en las paradas de camión, considerando que es responsabilidad de las autoridades estatales verificar que no suban más personas de las permitidas.

Por otra parte, la Dirección de Transporte informó que debido a la contingencia sanitaria que implica la sana distancia y confinamiento, se retiraron varios camiones, y en la medida en que se fueron necesitando en las horas pico se atendió con más unidades.

Con el regreso de miles de chihuahuenses a labores esenciales, se estará atendiendo de acuerdo a las necesidades, incrementando el número de corridas o unidades entre las 7:15 y las 9:30 horas, y por la tarde, de las 15:00 a las 16:00 horas, en determinados puntos de la ciudad.

En este mismo sentido, los taxistas deben seguir las instrucciones al igual que los conductores de camiones, pero en el caso de los autos de alquiler, sólo deben llevar dos pasajeros, además de portar mascarilla y llevar la solución jabonosa para limpiar el interior de los vehículos.

El director de Transporte añadió que un actor muy importante en el tema de la contingencia sanitaria es el usuario. Señaló que se trata de un tema difícil, pues muchas personas tienen la necesidad e incluso su única opción es el transporte colectivo a la misma hora, pero indicó es necesario que todas las partes involucradas tomen su responsabilidad.

En este sentido, indicó que la recomendación es que acudan a las paradas de camión con anticipación, para evitar las aglomeraciones que no sólo se dan al momento de esperar el transporte, sino dentro de los mismos, lo que puede derivar en una serie de contagios, y por supuesto en una sanción para los choferes.

