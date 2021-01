Farmacias niegan medicamento a Pensiones por endeudamiento

Los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado se encuentran molestos debido a que las farmacias han dejado de surtirles sus medicamentos, ante ello, desde temprana hora se vuelven a registrar las manifestaciones, en espera de que en realidad se resuelva la situación.

En los nosocomios privados el riesgo de suspensión de atención médica es latente debido a que la deuda continúa, los docentes señalaron que el Hospital de Jesús en Parral ha solicitado el pago de 6 millones de pesos o suspenderá el servicio. La Botica Central suspendió el servicio por un adeudo de 10 millones de pesos.

El profesor Braulio Solís, vicepresidente de Transparencia y Rendición de Resultados de la Sección 42 del SNTE, dijo que desafortunadamente el adeudo de PCE es enorme y sólo se le ha dado una “pastillita” a la enfermedad tan grave que padece. “En cualquier momento se puede quitar el servicio médico si no se hacen los pagos, la crisis real que existe y el endeudamiento en todo el estado son más de 850 millones de pesos y sólo se han pagado 12 millones, es falso que esté arreglado”.

Una comitiva representativa de maestros activos, pensionados y jubilados acudió a las instalaciones del organismo de seguridad social para entrevistarse con el director general, Alberto José Herrera González, sin embargo fueron atendidos por el director jurídico, Jorge Alvarado, y el director médico, Ángel Villaseñor, quienes reconocieron la terrible situación por la que atraviesa PCE.

Los directivos mencionaron que poco se puede hacer debido a que no cuentan con los recursos necesarios para pagar, ni a las farmacias ni a los hospitales, “Mientras sigamos debiendo los 850 millones de pesos esta situación no se solucionará”, dijo Jorge Alvarado.

El director médico señaló que durante los últimos años PCE tiene mala fama por no pagar, “Nos la pasamos tapando agujeros , la insolvencia es un problema serio…”.

El profesor Solís informó que la deuda asciende a 3 mil 957 millones 728 mil 061 pesos con 02 centavos hasta el 30 de noviembre de 2020, “La única manera de arreglar esta situación es que paguen los organismos deudores”.

El director jurídico mencionó que los organismos no alcanzan a pagar el servicio médico, que se le denomina diferencial del servicio, es decir, de lo que se gasta en la atención una parte la paga la cuota del trabajador, otra parte el patrón y lo que falta para el 100 por ciento va con cargo al patrón, sin embargo las instituciones no alcanzan a pagar o simplemente no pagan, lo que va generando atrasos.

En cuanto a los medicamentos reconocieron que hay como 100 claves con las que no cuentan, y por ello han implementado el sistema de vales, una acción que es costosa pero es la única manera de proveer medicamento. “El vale es molesto para el derechohabiente, de irritación, para nosotros es una pesadilla y le cuesta más a Pensiones, todo se resolvería si estuviéramos al corriente con proveedores”.

Los integrantes de la comitiva señalaron que en ocasiones van a la farmacia y les aseguran que sí tienen el medicamento pero no para PCE, que tienen que pagarlo, lo que también se debe al endeudamiento con las farmacias.

Ayer se les notificó que la Botica Central suspendía el servicio por el adeudo de 10 millones de pesos.

A pesar de que en Hospital Ángeles y Christus se dio un “abonito” y se establecieron los contratos para el 2021 se debe continuar pagando o la suspensión puede darse en cualquier momento. En Hidalgo del Parral también se tienen problemas con Hospital de Jesús, y en Casas Grandes no se quedan atrás.

Los directivos de PCE mencionaron que han tenido problemas en las áreas de fisioterapia, hemodiáliss, laboratorio, por mencionar algunos de los hoyos que han tenido que tapar.

