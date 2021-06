Favorece Eco Bazar CUU el ahorro y reduce la contaminación

La comunidad Eco Iris creó el Eco Bazar CUU, en el que se intercambian prendas de ropa de segunda mano, con el objetivo de crear conciencia sobre la basura que se genera al desechar ropa, además de la contaminación que genera la industria de la moda con el uso de químicos y consumo de agua, en una actividad básica para todas las personas, como vestirse.

Laura Lozoya, integrante de la asociación Cooperación Ecológica, es coordinadora de Eco Bazar CUU, en coordinación con la comunidad Eco Iris, quien explicó que a raíz de la pandemia se dispararon los bazares en línea, en los que las personas ofertan sus productos vía internet y son adquiridos en puntos estratégicos, favoreciendo la microeconomía.

“Hemos visto cómo se ha desarrollado la cuestión de los bazares con los años, recuerdo que cuando estaba pequeña muchas personas tenían un prejuicio respecto al bazar, en el que creían que comprar cosas de segunda mano lo veían poco digno, porque juzgaban el hecho de tener la necesidad de comprar ropa de segunda mano. Veo con mucho gusto que como van pasando los años, la gente está más abierta a esta práctica, ya sea por cuestiones de ahorro, y también ayuda a reducir la huella de carbono personal que dejamos en el planeta”, manifestó.

A raíz de esto se decide crear el Eco Bazar, para que no sea una compraventa, sino de permutar la ropa por la de otras personas que ya no quieren usar, con un alcance de 15 personas desde su creación hace dos semanas, lo que ofrece la posibilidad de escoger cambios entre 150 prendas disponibles.

La dinámica es acudir con diez prendas que se quiera intercambiar (por las que se recibirán otras diez), para lo que deben estar en perfectas condiciones, y se llevan al centro de acopio en la calle Méndez 912, en la colonia Santa Rosa. Se paga una inscripción de 100 pesos, con los que se cubren los pagos administrativos, que da derecho a participar en los intercambios durante un mes. En el transcurso de la semana se publica parte de la ropa que se intercambia en la cuenta de Eco Bazar CUU de Instagram, para escoger lo que se puede adquirir, o acudir directamente a la oficina para verla la ropa físicamente.

La idea es concientizar y reducir la basura que se genera cuando se desecha ropa y la acumulación de desechos que representa, además de los contaminantes de la industria de la moda, en la que se consumen recursos naturales como agua y textiles, y se utilizan diferentes tipos de químicos contaminantes, como aquellos que dan color a las telas.

“Yo lo veo y lo viví, de gente que compra exageradamente ropa, yo por lo general compraba ropa que consideraba barata, pero cuando tomé conciencia me di cuenta que salía cara, por el hecho de que no me duraba más de tres meses, por la baja calidad con la que estaba hecha y que permitía que se vendiera a un bajo precio”, compartió Laura.

“Hacemos un círculo verde en la sociedad para que la ropa se vaya intercambiando entre nosotros mismos y reducir el alto consumo a la industria de la moda. A lo mejor no tenemos una estadística del impacto que podemos generar, pero estamos tomando acciones iniciales”, destacó.

Dentro de las medidas Covid, la ropa se recibe limpia y las personas ingresan con cubreboca y uso de gel. Ya después de adquirir las prendas, las personas son libres de tomar las medidas que consideren pertinentes. Les invitamos a sumarse a la actividad, todas las personas son bienvenidas.

*Contaminación textil*

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental informó que la industria textil es una de las que consumen más agua y es responsable del 20% de las aguas residuales en el mundo. Citó como ejemplo que para la producción de una camiseta de algodón se utilizan 2 mil 700 litros de agua; y que para el cultivo de la materia prima, el algodón, genera 24% de los insecticidas y 11% de los plaguicidas en el mundo, y sólo se utiliza el 3% de tierra cultivable en el mundo.

*Crece demanda de artículos por internet*

Los bazares de segunda mano han crecido en redes sociales desde grupos de compraventa, artículos ofertados en Marketplace de Facebook, o personas que comercializan en línea sin necesidad de contar con un local fijo, pues captan compradores potenciales vía remota y las entregas se realizan en puntos a convenir.

Así mismo, ha surgido una especialización en los productos que manejan, que en la ciudad de Chihuahua hay los que se especializan en ropa, que puede ser nueva o usada, y que se divide en grupos para determinadas tallas, como ropa para niñas y niños, extras, o por género. También seccionada por cultura o tribus urbanas, como gamers, frikies u otakus, e incluso están en un rango de precio especificado.

A consecuencia de la pandemia y las restricciones de seguridad sanitaria, han surgido establecimientos de ropa usada importada de Estados Unidos que anteriormente se vendía por paca, es decir, en un solo envoltorio diferentes prendas, dirigida a revendedores; y que ahora se han instalado en lugares comerciales, donde está seleccionada por género, talla y tipo de prenda.

*Qué es el fast-fashion*

Se ha acuñado como “moda rápida” ropa con tendencias de lapsos breves, y que la gente acostumbra comprar masivamente para estar actualizada en lo que se está usando; sin embargo, por producirse masivamente, es relacionada con textiles de baja calidad, cuya duración es limitada y es desechable después de algunas puestas.