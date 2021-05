Fernanda Villalobos se suma a la campaña de Acción Nacional

Fernanda Villalobos renunció a su candidatura con Redes Sociales Progresistas por la diputación federal ante el nulo apoyo económico del Partido, por lo que anunció su incorporación al proyecto de Acción Nacional con María Eugenia Campos Galván y Marco Bonilla.

El día de ayer se sostuvo una reunión con Roberto Lara responsable de las alianzas del equipo de la candidata a la gubernatura Maru Campos Galvan, durante la cual Villalobos aceptó la invitación el PAN para sumarse al movimiento político.

“Me sumo al equipo y va el apoyo total a la candidata, tengo una trayectoria social limpia y seguiremos trabajando por el bien de los ciudadanos, el día de hoy al medio día entregue mi carta de renuncia ante el INE. No podemos permitir que llegue una izquierda que toma desiciones a mano alzada”, dijo.

La falta de apoyo por parte del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), una dirigencia nula y la pérdida de prerrogativas para los candidatos federales y locales, la llevaron a tomar la decisión de bajarse de la contienda.

"En días pasados el dirigente estatal Luis Godina manifestó que para él los candidatos no eran prioridad, por tanto decidí no seguir mi proyecto en donde no era tomado en cuenta" concluyó. Cabe resaltar que a comienzos de las campañas electorales, varios candidatos de RSP a diputaciones locales renunciaron al partido y se unieron a las filas de María Eugenia Campos Galván.

Asimismo, los ahora ex candidatos reclamaron al partido la falta de apoyo y entrega de prerrogativas, mismas que supuestamente terminaron malgastadas por actores políticos que fueron revocados de sus funciones dentro de RSP. La. Situación fue expuesta por Priscila Lara Cano, actual candidata a la alcaldía.

