Ferrocarrileros jubilados ganan demanda contra Ch-P e IMSS

Se beneficia la viuda de Héctor Enríquez quien interpuso la primera demanda de ferrocarrileros en el estado según el abogado laborista especializado en asuntos de la índole.

El Lic. Javier Durán De La Riva, abogado laborista quien ha trabajado por más de 40 años en demandas de jubilados y pensionados de ferrocarrileros, concluyó con existo una demanda impuesta en el 2014, contra ferrocarriles y pensiones civiles del estado, de la cual se beneficiara entre muchas personas a la viuda de Héctor Enríquez, quien con su grupo popularizo este tipo de denuncias a nivel nacional.

El abogado laborista mencionó “En el 2014 inicie un juicio a favor de 217 ferrocarrileros, reclamando un pago correcto de su pensión jubilatoria para una parte de ellos y para la mayor parte de su pensión de seguro social” a razón de que les pagaban mal sus pensiones tanto Ferrocarril de Chihuahua al Pacifico S.A. de C.V. como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este juicio tiene como antecedente el primer juicio que se inició aquí en chihuahua que fue en 1984 encabezada por el Sr. Héctor Enríquez junto a otros 22 ferrocarrileros, “yo no inicie esta demanda, llego a mi tres años después, en el 87, por que aun que habían ganado el juicio no les corregían sus pensiones y yo me encargue de hacer el trámite legal”.

“Yo creo que trabaje y batalle como 20 años, en el inter lográbamos obtener que se les pagaran diferencias mediante embargos y se mejoró su economía, pero cuando se corrigió la pensión fue por ahí del 2017” detalló, esta demanda era solo enfocada a la empresa ferrocarrilera, ya que hasta 1990 fue que el seguro social empezó a pagar pensiones.

“A pesar de que todos los ferrocarrileros estaban muy mal pagados en sus jubilaciones no querían demandar tenían miedo y Héctor y su grupo iniciaron, 20 años batallaron para que se corrigiera la nómina” dijo el abogado, además de que esta primer demanda impacto a nivel Nacional, en estados como Tlaxcala, Sonora y Sinaloa.

Durán relató que lo contactaron para darle seguimiento “por qué no lo hacían efectivo y de ahí en adelante me empecé involucrar con eso, con ferrocarrileros y se han beneficiado muchas familias entonces y ahora con esta demanda que culmino hace dos meses y apenas ahora están pagándola”.

Después en 2006 se abrió otro expediente, el 579 del 2006, que ayudo a más de 200 ferrocarrileros, este ya incluía al Seguro Social, “les pagaban la pensión demasiado reducidas y la finalidad fue para que se corrigieran y pagaran correctamente… desde que los jubilan, los jubilan mal”

Le pareció importante recalcar que la primera audiencia en 2006 que fue en marzo del mismo año aparecieron 20 desistidos “yo pensé que los habían desistido por demandas en otros despachos, cuando el asunto pasa ya para la solución en unos dos años aparecen otros 20 desistidos” aunque aparecían desistidos estas 40 personas seguían llamando para saber la evolución de la demanda “me metí ver el expediente y los desistieron en la misma junta en comparecencias pero les falsificaron las firmas”.

Esta demanda y la posterior en 2014 según Javier Durán fue a raíz de que uno de los clientes, Raúl Pérez, quien le insistió en demandar también al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta hoy todas estas demandas han tenido un resultado favorable para los pensionados.

Del último caso, Expediente 314 del 2014, en el cual incluyo a 17 de las 40 personas que habían sido desistidas en el expediente pasado, mencionó que “por ahí de junio van a mi despacho el grupo de esos 17 para contarme que los habían citado, en un despacho, y que los habían obligado a desistirse, en actas de la junta, que no se había llevado acabo, me llama la atención que hagan desistir a la gente de manera fraudulenta porque están exigiendo sus derechos, que les paguen bien”

“Quise hacer un pequeño reconocimiento a Héctor Enríquez y a su grupo que empezaron con esto en 1984, porque gracias a ellos esto se desparramo por toda la república nunca se había intentado una demanda de ese tipo y ahora precisamente en el expediente 314, yo traigo a la viuda de Héctor por su pensión de viudez” le pareció remarcable que la viuda de quien empezó con este tipo de demandas hoy se está beneficiando de una demanda que comenzó 30 años después de la primera.

Habló también de una demanda que se encuentra en amparo, esta se ha retrasado, ya que el personal que se encarga de dar trámite a los amparos tardaron 7 meses en enviarlo al tribunal, esto más los 6 meses que toma el trámite, 14 meses, lo hace un tiempo remarcable tomando en cuenta que muchos de los demandantes son personas mayores y hasta enfermas.

“Pienso denunciar esto así como las firmas falsificadas, para esto contrate un abogado penalista… Para hacer el trámite de la denuncia, en Ciudad de México, en la Fiscalía General del Estado, ya que están involucrados funcionarios públicos y la misma Ley General del Trabajo dice que no se deben atrasar los juicios injustificadamente, esto es motivo de destitución.”

Finalizo diciendo que al concluir con dos expedientes aun abiertos, y después de 47 años de laborar, se jubilara y cerrara su despacho.