FGE está provocando proceso corruptor, deben anularlo: Francisco Molina

El abogado de María Eugenia Campos Galván, Francisco Molina Ruíz, comentó que la Fiscalía General del Estado, está creando un “proceso corruptor”, el cual podría terminar con el proceso penal debido a la manipulación de evidencia y el ocultamiento de la información, según comentó en la audiencia que se llevó a cabo este día.

Francisco Molina, indicó que desde hace varios meses, ha solicitado una serie de pruebas para conocer la investigación en contra de su clienta, toda vez que solicitó la ampliación de la declaración de César Jáuregui y le fue negada, solicitó la reconstrucción de hechos de peritos de la dirigencia que le fue negada; “la prueba grafoscopio no me han resuelto, para mí son fundamentales, porque estamos en teoría del caso distorsionada, por eso pedí al tribunal que por favor, hiciera una declaratorio y determinación de que no se iniciara ninguna audiencia hasta en tanto tuviéramos un equilibrio procesal”.

En el debate de la competencia del delito que le buscan fincar a los exdiputados, los abogados pidieron que el proceso se anulara y que la juez otorgara la libertad de los mismos cuando se llegue a dicha temporalidad, ya que advierte que existen varias irregularidades en el proceso.

Debería decretar la invalides del proceso y al no haber pruebas decretará la libertad del acusado, estamos aquí en la falta de pruebas, la violación sistemática es por lo que pido, la indebida y mala actuación del Ministerio Público, imparcialidad, ilegalidad, pido que nos culminé a que me entreguen las pruebas y desarrollemos los datos y en segundo lugar dada a la contaminación se declare la nulidad del proceso” comentó el abogado.

