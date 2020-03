Filtraciones impedían traslado de "el Lalo"

El mandatario estatal Javier Corral Jurado informó que el operativo de extracción del Cereso 3 de Juárez de “Lalo”, jefe de “Los Mexicles”, con destino a Chiapas, anteriormente ya había sido planteado directamente a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública federal; al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, “pero no lo habíamos podido llevar a cabo, porque alrededor de él (Lalo) se había generado todo un ejército de protección y todo se sabe lamentablemente, inmediatamente se filtran las cosas”.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, el gobernador dijo que dicho operativo fue coordinado por Óscar Aparicio, comisionado estatal de Seguridad, “él fue el que elaboró el plan sistemático operativo y el que operó la extracción de este tipo, desde luego, con la colaboración del Ejército, Guardia Nacional, de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Policía Municipal de Juárez, de la Agencia Estatal de Investigación, participaron 900 hombres, duró 56 minutos el operativo”.

A horas de que presente su tercer Informe de Gobierno en el Centro de Convenciones, Corral Jurado recordó que serán 19 mil millones de pesos a lo largo de la entidad los que desahoguen a través del Plan de Inversión Estatal, donde los resultados comenzarán a palparse éste y el próximo año, tan así que aseguró estarán inaugurando cuando menos una obra por semana de aquí a lo que resta su administración.

Además celebró que al final de su gobierno terminará por basificar a todos los trabajadores del Ichisal, mientras que en Servicios de Salud, generará un aumento “muy importante de salarios de ingresos a los trabajadores de contrato que daré a conocer el 2 de marzo”, luego de recordar que de 2016 a la fecha llevan 600 basificados, iniciando con cuatro por mes, aumentando gradualmente a llegar a basificar entre 50 y 60 por mes.

Javier Corral aseguró que su gobierno otorgará seguridad social al 20% de la población abierta que no tiene algún servicio médico, “Chihuahua pone mucho más que la Federación en el tema de salud, de hecho nosotros atendemos al 80% de la población abierta que no tiene seguridad social, o sea para nosotros lo que sigue es el 20% y lo vamos a lograr gratuitamente porque ese es el nuevo modelo, ya lo hacemos, incluso nosotros atendemos en los hospitales del sistema estatal afiliados del IMSS y del Issste, vienen con nosotros”.

El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, celebró la colaboración de la Federación para poder concretar este año la extradición del exmandatario César Duarte, ya que por parte de las autoridades federales ya se presentó la nueva solicitud de extradición ante el gobierno norteamericano; “reconocer que ahí el presidente Andrés Manuel ha sido muy congruente en lo que a mí me ofreció, la colaboración ha sido particularmente del fiscal general de la República y del canciller Marcelo Ebrard”.

En entrevista, el primer panista de Chihuahua confía en que en el 2021 sea un candidato o candidata del PAN quien triunfe por la gubernatura, o bien no descarta se construya un frente político que pueda dar continuidad al proyecto que inició en el 2016, esto gracias al trabajo, resultados y la entrega de buenas cuentas de su gobierno, donde la ciudadanía brinde su respaldo y aceptación.

Recordó que el Gobierno de México se ha ofrecido a apoyarle para terminar el aeropuerto de Creel, además de concluir la edificación de los hospitales en Ciudad Juárez, así como la construcción del megaparque “El Chamizal”, esto como resultado del acercamiento que ha sostenido con el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

EH: ¿Seguirá siendo el tema de inseguridad el talón de Aquiles y qué tanto se vio vulnerado su equipo de seguridad con los últimos enfrentamientos?

JCJ: Hay que reconocer que el tema de la seguridad pública es el reto más importante que tiene todo el país, porque el problema de la delincuencia ha aumentado de una manera desproporcionada, el 2019 fue uno de los años más violentos en los últimos quizá 20 años, superó cualquier cifra.

Las agresiones contra los policías, contra nosotros, tienen que ver precisamente con el trabajo que hacemos para enfrentarlo, es una respuesta a muchos operativos que seguimos haciendo. Nunca hemos bajado la guardia, el tema es que la delincuencia ha entrado un fenómeno de tal dispersión que realmente no nos damos abasto para enfrentarlo, pero las reacciones tienen que ver con objetivos importantes que hemos golpeado, por eso nos quieren intimidar.

Contextualizando sin magnificar las cosas, la agresión a mi guardia personal estaba dirigida a mi guardia, ya tenemos claro que fue planeado así para hacer aparecer como un atentado al gobernador, ellos planearon atacar a la unidad balizada de la guardia del gobernador, quizá como un mensaje de intimidación para desalentarnos en los operativos que llevamos a cabo.

Esta acción no logrará en modo alguno su objetivo, porque ni nos vamos a desanimar, ni a intimidar. Hemos generado cada vez más operativos de mayor relevancia, eso ha incomodado. Nuestra presencia desde noviembre en el Cereso 3 de Juárez, desde donde planean muchas de las acciones delictivas en Juárez y se ordenan ejecuciones, actos de terrorismo, como la quema de camiones, cuando decidimos entrar en un operativo de intervención especial a generar una sobrevigilancia.

¿Y qué ha sucedido en el penal de Juárez?, que conforme hemos ido avanzando en la supervisión, en el control del penal, las reacciones se hacen más duras, tan es así que en una operación muy exitosa, ejecutada al pie de la letra, logramos hacer del Cereso 3 una de las extracciones más importantes la madrugada del jueves sacamos a Lalo “N”, este delincuente, que está ahí sentenciado por varios delitos graves, el jefe de “ los mexicles” que fue quien generó toda esa quema de camiones, se lo llevaron a Chiapas.

EH: ¿Quién coordinó esta acción, este operativo?

JCJ: Nosotros se la planteamos directamente al secretario de Seguridad Pública federal, a (Alfonso) Durazo desde hace mucho, se le planteó al general secretario Luis Cresencio Sandoval (de la Sedena), y también al comandante (Luis) Rodríguez Bucio (de la Guardia Nacional), pero no lo habíamos podido llevar a cabo, porque alrededor de él (Lalo) se había generado todo un ejército de protección y todo se sabe lamentablemente, inmediatamente se filtran las cosas.

En esta ocasión el operativo fue exitosísimo, lo coordinó Alberto Aparicio Avendaño, nuestro comisionado estatal de Seguridad, él fue el que elaboró el plan sistemático operativo y el que operó la extracción de este tipo, desde luego con la colaboración del Ejército, Guardia Nacional, de la CES, de la Policía Municipal de Juárez, de la Agencia Estatal de Investigación, participaron 900 hombres, duró 56 minutos el operativo.

EH: ¿Usted estaba monitoreando?

JCJ: Lo seguí por video, hasta que terminó, se lo llevaron al aeropuerto, hasta que lo depositaron y se lo llevaron a Chiapas.

Todo lo que está viendo la gente que nos están agrediendo a policías, tiene una explicación, les está doliendo lo que estamos haciendo, no nos atacarían si estuvieran funcionando como siempre, y no nos atacarían si nos hubiéramos arreglado con ellos, como en otras épocas se arreglaron.

Porque acá durante mucho tiempo hay que decirlo se arreglaron las cosas, se negociaron, incluso se dividieron las zonas para que en ésta actuara tal y no te afecto, nosotros estamos combatiendo a todos los grupos por igual, combatimos a los principales cárteles, luego una seria de versiones que dicen que apoyamos a tal grupo criminal, el operativo de la zona occidente es una tarea muy importante, toca a operadores de alto nivel del grupo de “Los Chapos”, el hermano del “Jaguar” ni más ni menos, las detenciones de Madera y Cuauhtémoc tocan centralmente a ese grupo.

EH: ¿El gobierno federal colabora con el estatal para lograr la extradición del exmandatario César Duarte?

JCJ: El gobierno federal ha colaborado con nosotros con el proceso de extradición de César Duarte de hecho ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya está presentada en Estados Unidos la nueva solicitud de extradición del exgobernador, conforme a Derecho de acuerdo a los procedimientos con una agilidad y rigor que en el otro gobierno (de Peña) no se tuvo, no puedo más que reconocer que ahí el presidente ha sido muy congruente en lo que a mí me ofreció, la colaboración ha sido particularmente del fiscal general de la República, Alejandro Gertz y del canciller Marcelo Ebrard, ahora el proceso ya está en Estados Unidos conforme las leyes norteamericanas, y creemos que ahora sí la extradición de César Duarte se puede concretar este mismo año.

EH: Entrando en materia de su gobierno, ¿se avecinan cambios en su gabinete?

JCJ: Haré unos cambios en el gabinete los daré a conocer después del tercer Informe de Gobierno, y terminaré por nombrar algunos cargos que estaban vacantes. Ya me lo advertía Pancho Barrio, exgobernador, quien me decía que el tercer, cuarto y quinto año del Gobierno será de puro “chorrear”, y efectivamente sobre todo en nuestra administración donde los dos primeros años fue una etapa de reconstrucción institucional del Estado, con grandes sacrificios hicimos una hazaña administrativa y económica.

EH: ¿Cómo llegará su gobierno a éste, ya su tercer Informe?

JCJ: Vamos a llegar a este Informe de Gobierno con los mejores indicadores de los últimos cinco sexenios, en materia de transparencia, de participación ciudadana, de fiscalización, de crecimiento de la economía, de reducción de la pobreza y desigualdad.

Incluso recién acaba de salir en El País un estudio de la fundación Espinoza Iglesias donde colocan a Chihuahua y a Nuevo León como los dos estados en todo el hemisferio donde se genera una mayor movilidad social, comparadas en regiones como Québec, Canadá o Minnesota en los Estados Unidos.

Vamos a llegar a nuestro tercer Informe con varios de los indicadores más importantes de gestión gubernamental en todos estos temas y tenemos los mejores datos en crecimiento económico, en aumento de salarios reales, en tasa menor de informalidad laboral, en crecimiento del PIB.

Y vamos a llegar con indicadores interesantes en el tema del combate a la pobreza y desigualdad, Coneval reconoce que Chihuahua es de los estados que se ha reducido considerablemente la pobreza, vamos a explicar por qué, vamos a ver cómo políticas sociales han sacado de la pobreza extrema, cerca de 22 mil personas, quizá puede decir mucho o poco.

Debo decir que es uno de los porcentajes que nos permite a nosotros ser el sexto estado en el país con mejor reducción de la pobreza, entre otras cosas por estrategias como “Chihuahua Crece Contigo”, que ha atendido la mortalidad materno infantil, llegamos al tercer Informe con prácticamente el 40% del Plan de Inversión en marcha, todo este año será la concreción de todo lo demás, estaremos inaugurando los proyectos más importantes de obra e inversión entre noviembre del 2020 y marzo del 2021.

EH: ¿Las obras, los proyectos que ejecutaron en su administración serán un voto para el PAN?

JCJ: Nosotros trabajamos para todos los chihuahuenses y trabajamos para cumplir un compromiso de servir a toda la ciudadanía, trabajamos por que la gente se sienta satisfecha y que sienta la diferencia indiscutible entre un estilo de gobernar y otro.

Pensamos que la sola acción de gobierno, por sí sola, pueda merecer no solamente la aceptación, sino el respaldo de la ciudadanía, no hacemos más allá que eso, pero sí creemos que si esto lo hacemos bien y entregamos buenas cuentas, también va a repercutir y va a influir en algo, no sabemos en qué proporción para que la gente pueda volver a confiar en un candidato o candidata emanada de las filas del PAN o del frente político que así se construya.

Porque lo que buscamos continuidad de un proyecto democrático, comprometido con las libertades, enemigo de la corrupción, de la impunidad, defensor de los derechos humanos, un gobierno a favor de los que menos tienen, de los más pobres y por supuesto todo lo que hacemos para cumplir con nuestro deber, pero sabemos que ello si lo hacemos bien va a influir o puede influir en el resultado electoral, la acción del Gobierno puede ser un activo muy importante.

EH: ¿Cuál es su relación hoy por hoy con la Federación?

JCJ: Es una relación muy buena, de colaboración, de respeto y yo diría que de mucha franqueza, honestidad en la relación, yo he venido transitando en una relación personal con el presidente mucho más cercana que la que tenía yo al principio.

Incluso también debo decirlo, fruto de esa relación más cercana, en un diálogo más en corto, donde se abordan muchos temas, yo he venido disipando dudas y temores que yo tenía al principio, pues como lo tenía mucha gente. En el Presupuesto de Egresos de la Federación, nosotros mantenemos nuestra postura de la inequidad y de las fórmulas injustas del ingreso fiscal en México, también debo decir que el presidente en dos o tres cosas concretas que hemos pedido nos ha ayudado.

Nos ayudaron en la reestructura de la deuda pública. De hecho ya se publicaron las bases de licitación, de cuatro tramos de la nueva troncal de transporte colectivo en Juárez, que es un convenio con Banobras, en distintos temas yo he recibido el apoyo, el gobierno federal me ha ofrecido apoyarme para terminar el aeropuerto del Creel.

Tengo dos grandes ofrecimientos que espero se cumplan, y que podrían compensar la inequidad fiscal, la terminación de los hospitales de Ciudad Juárez y la construcción del megaparque de El Chamizal, si esas dos obras reiteradamente ofrecidas por el presidente se concretan, y sobre todo lo empezamos a ver este año se habrá de recompensar la pérdida que tuvimos en muchos convenios de concurrencia con el gobierno federal en el presupuesto 2020.

El presidente a mí me ha ratificado que en esta bolsa de los 40 mil millones de pesos del Insabi, vienen recursos para los hospitales de Juárez, incluso dijo que no me los van a condicionar aunque yo no me adhiriera, porque como se sabe Chihuahua es uno de los cuatro estados que finalmente no nos vamos adherir al Insabi, 28 estados sí.

EH: En materia de salud, anunció una fuerte inversión, la que catalogó como histórica.

JCJ: Tenemos en Chihuahua iniciadas cinco obras muy importantes en materia de salud, además tenemos en marcha la construcción de dos centros de teleterapia para enfrentar el cáncer, centros de tratamiento oncológico, uno en Juárez y uno en Chihuahua; estoy construyendo un nuevo hospital de gineco-obstetricia en Parral, un centro de salud regional en Casas Grandes, estoy construyendo un nuevo centro de salud para atención básica y algunos servicios de segundo nivel en Ciudad Juárez y voy a rehabilitar los hospitales de Cuauhtémoc, Camargo y de Nuevo Casas Grandes.

Yo no puedo poner en riesgo ese nivel de inversión (más de dos mil mdp), en la transición (del Insabi), que no estaba clara y sobre todo a la que le faltaban muchas definiciones, yo llevo 600 basificados desde que entré como gobernador, empecé con cuatro por mes y luego me aventé fuerte y empecé a basificar entre 50 y 60 por mes, llevo 600 basificados y voy a terminar basificando a todo el Ichisal y luego en servicios de salud, voy a generar un aumento muy importante de salarios de ingresos a los trabajadores de contrato que daré a conocer el 2 de marzo.

Chihuahua pone mucho más que la Federación en el tema de salud, de hecho nosotros atendemos al 80% de la población abierta que no tiene seguridad social, o sea para nosotros lo que sigue es el 20% y lo vamos a lograr, gratuitamente, porque ese es el nuevo modelo, ya incluso nosotros atendemos en los hospitales del sistema estatal afiliados del IMSS y del Issste, vienen con nosotros. El modelo que le vamos a proponer a la Federación es que empiece por el IMSS, si el gobierno federal se encarga del IMSS y lo pone al día y al Issste, nosotros estamos más que satisfechos.





Logros de su administración

Entre los logros que destacó el titular del Ejecutivo estatal en su gobierno se encuentran la inversión de 600 millones de pesos en equipamiento de centros de salud, clínicas y hospitales, “he terminado varios centros de salud allá donde está la gente, a la que nosotros ofrecimos trabajar preferencialmente por ellos, la gente más pobre, porque si se revisa a nuestro gobierno, en distintos frentes se van a dar cuenta de la enorme inversión, programas, apoyos, que hemos realizado en las zonas más pobres del estado, los centros de salud que he inaugurado es en El Tule, Basaseachi, Gran Morelos, Valle de Juárez, Urique”.

Además adelantó a El Heraldo de Chihuahua que, como parte de entregar un sistema de salud sólido y fuerte, hoy realizará anuncios importantes en esta materia, “estamos cosechando, no hay ahora una semana donde nosotros no estemos inaugurando una obra, dos o tres en el estado, yo no puedo ir a inaugurar ya todas las obras, no tengo tiempo, y tampoco ando condicionando eso de que no arranquen las obras hasta que yo vaya, aunque debo decir que en Urique, en el parque Aventuras, los locatarios no querían empezar hasta que yo fuera a inaugurar”.

Vamos a cerrar -dijo-, con el plan de inversión más fuerte que se haya realizado en el estado de Chihuahua yo creo en los últimos 20 años, “nosotros en los dos años y medio de nuestro gobierno hemos hecho un plan de inversión de 19 mil millones de pesos, esto es sólo del plan de inversión de infraestructura, de obras públicas, no estoy hablando de todos los programas que el Gobierno de Chihuahua realiza y que hemos podido implementar considerablemente y no sólo cuantitativamente, sino cualitativamente también en lo que entregamos.

Del mismo modo, en el programa del Sistema Alimentario Estatal 80 millones de raciones de desayunos escolares, comunitarios, indígenas; hemos entregado cientos de miles de paquetes alimentarios a comunidades muy pobres en el estado, lo hemos incrementado en número y en calidad de los alimentos, enfatizó.

El gobernador celebró la atención a cientos de centros de bienestar infantil, Casas de Cuidado Diario, que su gobierno ha realizado, “incluso cuando el gobierno federal dejó de apoyar a las estancias infantiles nosotros asumimos el compromiso y hemos estado apoyando a 166 estancias infantiles en el estado, y aparte una convocatoria de 100 millones de pesos para apoyar la expansión de estas estancias o la creación de nuevas, ya están comprometidos cerca de 70 millones y los otros 30 millones lo que hemos decidido es construir dos grandes guarderías, cada una para 300 niños, en Juárez y otra en Chihuahua”.

