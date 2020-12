Firma SPAUACH contrato colectivo 2021-2022

El maestro Benito Aguirre Saénz, Secretario General del SPAUACH aseguró que se llegó a los acuerdos en beneficio de los agremiados, sin poner en riesgo por otra parte su fuente de trabajo, sabedores de las condiciones económicas que atraviesan, en lo general el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, -agravado por la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19, y en lo particular la UACH, que por consecuencia ha sido afectada con la asignación presupuestal disminuida.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Aguirre Saénz dijo que la situación no es privativa de la universidad sino que ha afectado a todas las universidades públicas, algunas de las cuales incluso, no cuentan con recursos suficientes, por lo que no han podido pagar la nómina de noviembre ni el aguinaldo.

Señaló que en el marco del nuevo modelo académico Renovación UACH-DS, la Universidad Autónoma de Chihuahua, logró que a los sindicalizados se les otorgara lo autorizado por la Secretaría de Educación Pública a las universidades, es decir, el 3.4% directo al salario y el 1.8% a prestaciones no ligadas al salario.

“Quizá esto no es lo deseado por nosotros, sin embargo no podemos exigir lo que la federación, no está dispuesta a otorgar y si rebasamos esos parámetros meteríamos a la UACH en más problemas financieros y en un futuro viviríamos la situación de varias universidades que se han declarado en quiebra y no pueden pagar ni la nómina quincenal”, explicó el líder del SPAUACH.

Te puede interesar: