Firman candidatos del PES compromiso para defender la vida y la familia

Los candidatos y candidatas del Partido Encuentro Solidario (PES) al Congreso de la Unión se sumaron al compromiso nacional de impulsar políticas públicas a favor de la vida, así como a promover una cultura de paz y respeto a las decisiones diferentes.

Rosario Nevarez y Yoshi Villalobos, candidatas a diputación federal en representación de la ciudad de Chihuahua firmaron esta mañana un compromiso que fue firmado por el restos de los candidatos de diferente partes del país. David Medina, presidente estatal, indicó que los principios del partido se basan en el respeto de la vida y la familia.

Se indicó que, ante una "cultura de la muerte" que persiste en la entidad, los candidatos del PES se pronunciaron a favor de la vida, al ser un reclamó que les ha extendido la ciudadanía durante las visitas por las colonias y recorridos en vías públicas.

"En medio de una campaña a todo mundo le gusta el tema de la familia, el gran tema esque no es parte fundamental de sus estrategias. Para el Partido Encuentro Solidario esto no es una broma", dijo y agregó que ojalá el resto de los partido presenten propuestas verdaderas y que no utilicen la figura de la familia solo como un discurso político.