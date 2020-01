Firmará Estado con Insabi el 4 de febrero

El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, aseguró que el estado de Chihuahua sí firmará el convenio de coordinación y colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero que están a la espera de revisar la forma en que firmarán el convenio, por lo que podrían signar los lineamientos dentro del próximo 4 de febrero.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Aseguró que la fecha límite para adherirse al convenio del Insabi es el día 30 de enero, pero que a través de un diálogo con el director de dicho instituto, Juan Ferrer, acordaron aplazar la fecha límite para el 4 de febrero, que es cuando los ocho gobernadores de la Goan sostendrán una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

Javier Corral dijo que existe una falta de claridad y precisión, pues luego de reunirse con varios gobernadores del país, escuchó varias declaraciones de dirigentes, que dijeron sí, pero no, “vamos a firmar el convenio de coordinación con el Insabi, siempre he dicho que vamos a firmar el convenio de coordinación y colaboración, como lo van a hacer ellos”.

“No habrá un solo estado que no firme con el Insabi, al menos que no quisiera tomar recursos federales de los fondos de aportación a la salud, el tema es ¿qué va firmar cada estado?, eso no está claro en el acuerdo de los gobernadores, no sabemos quiénes van a firmar como adheridos y no adheridos y los que firmen como adheridos no sabemos si es adhesión parcial o total o gradual”, agregó.

Recordó que su homólogo José Ignacio Peralta Sánchez aseguró que se va adherir a colaborar con el Insabi, pero que no sabe qué pasará con los pasivos laborales e infraestructura, que es una de las incógnitas que le ha pasado a varios de los mandatarios en el país que aún no cuentan con la claridad de la adhesión.

Desde hace varios días atrás, el propio gobernador del Estado ha explicado que Chihuahua sí firmará con el Insabi, pero como un “estado no adherido” que consiste en la transferencia directa de recursos federales a los estados e implica que el gobierno local realice una aportación solidaria y se sujete a los mecanismos del sistema de evaluación y supervisión del propio Insabi.

Será hasta el día 4 de febrero cuando Javier Corral Jurado y los gobernadores de Acción Nacional (Goan), decidan la forma en que firmarán con el Insabi, esto después de haber sostenido su encuentro con el presidente de la República, quien accedió a platicar con los mandatarios emanados del PAN.