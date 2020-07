Fiscalía dejó mucho a deber, voy a recuperar a mi hijo: Oswaldo

"La Fiscalía General del Estado, dejó mucho a deber, estoy dispuesto a que se me investigue, lo primero que haré es recuperar a mi hijo, no he sabido nada él y no lo dejare en manos de desconocidos" comentó Oswaldo M.H. quién recibió su libertad el día de hoy por instrucción de un juez de control.

Dijo que él no participó en los hechos, que desconoce que paso el 6 de junio, pero que él se encontraba laborando, y que no permitirá que manchen su nombre ahora que lo consideran un "psicópata" y lo acusan de haber privado de la vida a su pareja Susana Saláis.

Oswaldo comentó que está dispuesto a declarar para que se resuelva el caso, y buscar a los responsables, porque dijo que le arrebataron a un ángel y que siempre había sido protector con ella, por lo cual no se oculta de la ley.

Comentó que en la colonia se han generado por lo menos cuatro reportes de homicidios similares dentro de la misma zona, lo cual se lo han presentado a la asesora jurídica Liliana Mediano, quien lo ha acusado de homicida y psicópata.

"Voy a demandar a la asesora jurídica por daño moral, me exhibió como lo peor y así no fueron las cosas, espero la Fiscalía haga bien su trabajo y pueda dar con los responsables" indicó.





