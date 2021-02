Fortalece PAN su estructura juvenil en todo el estado

El presidente de Acción Juvenil, Ricardo Huerta Ayala, dio a conocer que se encuentra realizando una gira por todo el estado de Chihuahua, para fortalecer la estructura juvenil del PAN de cara al proyecto político del presente año.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Mencionó que en esta gira de trabajo que acaba de comenzar se han recorrido los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Uruachi, Carichí, Saucillo, Delicias y Ojinaga, pero la intensión es visitar a los jóvenes panistas de 50 de los 67 municipios del estado.

“Estamos recorriendo municipios en donde la estructura juvenil del partido, no se ha mantenido tan fuerte como en otras ciudades, sin embargo ahora que he estado en esos lugares, he visto resultados muy positivos, se sienten ánimos de triunfo y un apoyo muy superior al que se recibía en años anteriores”, dijo el líder juvenil.

En este sentido manifestó que todo el apoyo que se recibe y el crecimiento que se tiene de simpatizantes de Acción Nacional, se debe a los excelentes perfiles que han presentado como candidatos, tal es el caso de quien abanderará al PAN por la gubernatura, María Eugenia Campos, quien está recibiendo un gran apoyo de todos los sectores.

Huerta Ayala, añadió que en la gira de trabajo se han nombrado nuevos directores juveniles y coordinadores de campaña en los diferentes municipios, responsabilidad que están adquiriendo los casi 500 jóvenes registrados en Acción Juvenil, quienes fortalecen la estructura incluyendo a otros jóvenes que simpatizan con los proyectos de ese partido.

Te puede interesar: